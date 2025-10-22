Rodrigo Paz afirma que no invitará a Maduro, Ortega ni Díaz-Canel a su toma de posesión

Caracas / Foto: AP.- El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles que no invitará a los mandatarios Miguel Díaz-Canel (Cuba), Daniel Ortega (Nicaragua) y Nicolás Maduro (Venezuela) a su toma de posesión, prevista para el próximo 8 de noviembre.

“Nosotros somos un país democrático, si bien hay relaciones diplomáticas que deben ser respetadas porque existen condiciones previas, pero nuestra relación se basa en la democracia”, dijo Paz en entrevista con el periodista Fernando Del Rincón para CNN en Español.

Al ser consultado si considera a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela como “democráticos”, Paz respondió que “no lo son”.

“Yo no quisiera que mi país fuera ninguno de esos tres (...) Los bolivianos estamos claros de que de ideologías no se come”, sostuvo.

Apuntó que Bolivia quiere “fortalecer su democracia” y que “toda cooperación a futuro” se centrará en “todo aquello que sea bueno para el país y que genere economía y comercio”.

“Yo no voy a introducir ideología a mi pueblo, sino soluciones para empleo, para la economía (...) La gente tiene que comer, tiene que movilizarse, tiene que producir (...) Está claro que voy a definir todo aquello que sea bueno para el país y que genere economía y comercio, y no lo veo con estos tres países”, agregó.

En este sentido, indicó que su prioridad será retomar la relación diplomática con Estados Unidos, que se mantiene a nivel de encargados de negocios desde 2008.

“Yo necesito gente que traiga negocios a Bolivia, no que se dediquen solo a la vida diplomática”, dijo Paz, al tiempo que sentenció que colaborará con “todas las instituciones que ayuden contra los ilícitos”.









