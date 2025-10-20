Rodrigo Paz alcanza un 54,5% de votos en el balotaje y será el nuevo presidente de Bolivia

Caracas/Foto: La Razón.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció este domingo la victoria de Rodrigo Paz Pereira, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), al sacar el 54,53% de los votos en el balotaje tras cumplirse un 97% del escrutinio preliminar, aventajando así por 10 puntos porcentuales a Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre, lo que le convierte en el nuevo presidente de Bolivia.

De acuerdo con diversos medios bolivianos como La Razón y El Deber, los resultados preliminares del Sistema de Recuento Preliminar (Sirepre) del TSE confirman el triunfo de Paz, un economista y de posición política moderada.

"La tendencia es irreversible", dijo el presidente en ejercicio del TSE, Óscar Hassenteufel.

El ente electoral de Bolivia destacó que la jornada transcurrió en total normalidad, acompañada por las misiones de observación de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y delegaciones internacionales. Tales veedores resaltaron la transparencia del proceso.

Las autoridades incluso resaltaron que el sistema operó sin ningún tipo de interrupciones y contó con respaldo técnico ante pequeños cortes eléctricos. "Hemos cumplido con nuestra función mostrando la información en tiempo real. No se registraron hackeos ni incidentes que afectaran el conteo preliminar".

Las primeras palabras de Paz tras conocer los resultados

Por su parte, tras conocer los resultados que lo daban como ganador, Rodrigo Paz agradeció al pueblo de Bolivia y dijo que el país hizo un "homenaje a la democracia".

"Nos jugamos el futuro en uno de los momentos más críticos de la historia del país. El pueblo ha demostrado que entiende el peso de su voto, el valor de su decisión y el sentido del mandato que entrega a quien elige. El presidente electo será un servidor público con la misión de enfrentar las crisis del gas, los dólares y los precios, y de reconstruir nuestras instituciones y el sistema democrático", señaló el nuevo mandatario.

Paz, de 58 años, es hijo del expresidente de la nación, Jaime Paz Zamora. Además, fue diputado concejal, alcalde de Tarija y senador. Será el próximo 8 de noviembre cuando asuma como nuevo presidente de Bolivia, acompañado por su vicepresidente electo, Edmand Lara.

La victoria de Paz además marca el fin del ciclo político del Movimiento al Socialismo (MAS), el cual gobernó la nación por casi dos décadas.







