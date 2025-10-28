Mundo
Rodrigo Paz dice que se pondrá “al lado de la democracia” y que Maduro “representa lo contrario”
Días antes, Paz anunció que no invitaría a los mandatarios Miguel Díaz-Canel (Cuba), Daniel Ortega (Nicaragua) y Nicolás Maduro (Venezuela) a su toma de posesión, prevista para el próximo 8 de noviembre
Caracas/Foto: Archivo.- El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este martes que se mantendrá del lado “de la democracia y la libertad”, en respuesta a las críticas del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, quien lo acusó de cometer una “agresión” contra Cuba, Nicaragua y Venezuela.
“Lo único digno, señor Nicolás Maduro, es que nuestro pueblo viva en paz, con trabajo, salud y educación. Vamos a construir un mejor país para todos los bolivianos: sin odios, sin división y sin persecución. Esa es la dignidad que vamos a recuperar, siempre del lado de la democracia y la libertad”, escribió Paz en su cuenta de X.
El mandatario electo añadió que Bolivia “representa esos valores”, mientras que Maduro, dijo, “representa todo lo contrario”.
El lunes 27 de octubre, Maduro lanzó fuertes críticas contra Paz, asegurando que “empezó mal” su mandato al excluir a Venezuela de su agenda diplomática y al distanciarse de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).
Durante su programa “Con Maduro +”, el mandatario cuestionó las recientes declaraciones y decisiones del nuevo líder boliviano, quien ha manifestado su intención de no invitarlo, ni a los presidentes de Cuba y Nicaragua, a su toma de posesión el próximo 8 de noviembre.
“Está jugando con algo sagrado, que es la hermandad de la hija predilecta del libertador Simón Bolívar (...) Los lazos entre Bolivia y Venezuela son indisolubles”, expresó el jefe de Estado, tildando de “descarada e injustificada la agresión” de Paz contra Cuba, Nicaragua y Venezuela.
“Cree que arrastrándose a la embajada gringa va a tener el apoyo del pueblo (...) Rodrigo Paz es un tipo antibolivariano, proimperialista, procolonialista y empezó muy mal. Revísese. El que se mete con Venezuela se seca”, sentenció.
Días antes, Paz anunció que no invitaría a los mandatarios Miguel Díaz-Canel (Cuba), Daniel Ortega (Nicaragua) y Nicolás Maduro (Venezuela) a su toma de posesión, prevista para el próximo 8 de noviembre.
“Nosotros somos un país democrático, si bien hay relaciones diplomáticas que deben ser respetadas porque existen condiciones previas, pero nuestra relación se basa en la democracia”, dijo Paz en entrevista con el periodista Fernando Del Rincón para CNN en Español.
Al ser consultado si considera a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela como “democráticos”, Paz respondió que “no lo son”.
“Yo no quisiera que mi país fuera ninguno de esos tres (...) Los bolivianos estamos claros de que de ideologías no se come”, sostuvo.
Apuntó que Bolivia quiere “fortalecer su democracia” y que “toda cooperación a futuro” se centrará en “todo aquello que sea bueno para el país y que genere economía y comercio”.
“Yo no voy a introducir ideología a mi pueblo, sino soluciones para empleo, para la economía (...) La gente tiene que comer, tiene que movilizarse, tiene que producir (...) Está claro que voy a definir todo aquello que sea bueno para el país y que genere economía y comercio, y no lo veo con estos tres países”, agregó.
