Caracas / Foto portada: @rosalia.vt.- La cantante española Rosalía Vila Tobella, conocida artísticamente como Rosalía, y la empresaria y socialité estadounidense Kylie Jenner publicaron este domingo en sus cuentas de Instagram una fotografía en la que aparecen abrazadas, sin embargo, lo que causó impacto en los seguidores de las artistas es que en su mensaje insinuaron su compromiso.

“Le dije que sí”, escribió la cantautora española acompañando la imagen que fue tomada en los camerinos del Staples Center de Los Ángeles, donde Rosalía fue parte del festival de música latina de principios de año conocido como a Calibash.











Asimismo, el emoji de un anillo de compromiso y el comentario de Rosalía en que le dijo “esposita” a Jenner generó cientos de reacciones. En respuesta, miles de usuarios en la red social expresaron su opinión al respecto. “¡Bailaré con altura en la boda!”, “Como yo, siempre digo sí”, “Pues no me parece bien esto que me estás haciendo la verdad”, son algunos de los comentarios que recibieron las celebridades.

Rosalía, de 26 años de edad, se presentó en el Staples Center en la ciudad de Los Ángeles, en California, Estados Unidos (EE. UU.). para deleitar a su audiencia, durante su presentación la socialité estadounidense compartió en sus historias de Intagram videos del concierto que ofrecía la intérprete de ‘Pienso en tu mirá’.

Las celebridades hicieron su primera aparición juntas en sus redes sociales en el pasado mes de diciembre cuando publicaron unas fotografías disfrutando unos tragos.











