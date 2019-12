Rosmeri Marval anunció el estreno de su nuevo proyecto en Colombia

View this post on Instagram

A partir del 7 de Enero a la 10 pm por @caracoltv no se pueden perder #LaNocturna2 Donde conocerán a #ValeryRosero una Venezolana echada pa’lante que le tocó salir de su país por la situación pero que luchará con todo para brindarle una oportunidad a los seres que ama 💛💙❤️ Que gran honor y compromiso interpretar este personaje tan hermoso y tan real. Espero lo disfruten y amen tanto como yo!!! Donde está mi gente de #Colombia qué no se la perderá? 🙋🏻‍♀️