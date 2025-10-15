Mundo
Rusia intensifica ataques con drones contra la red ferroviaria de Ucrania
El ataque forma parte de una ofensiva más amplia contra la infraestructura ferroviaria ucraniana, que ha aumentado desde mediados del verano. Autoridades afirman que Rusia utiliza drones de largo alcance con transmisión de video en tiempo real, lo que ha incrementado notablemente la precisión de sus golpes
Caracas / Foto: AP.- Drones rusos impactaron en las últimas horas la estación ferroviaria de Shostka, en el noreste de Ucrania, causando la muerte de un hombre de 71 años, al menos ocho heridos y varios vagones incendiados y perforados por metralla.
El ataque forma parte de una ofensiva más amplia contra la infraestructura ferroviaria ucraniana, que ha aumentado desde mediados del verano. Autoridades afirman que Rusia utiliza drones de largo alcance con transmisión de video en tiempo real, lo que ha incrementado notablemente la precisión de sus golpes.
En Shostka, a menos de 70 kilómetros de la frontera rusa, dos drones cargados de explosivos impactaron trenes de cercanías en rápida sucesión.
Según Oleksandr Pertsovskyi, director general de los ferrocarriles estatales ucranianos, los ataques buscan “sembrar malestar en las regiones fronterizas al privar a sus habitantes de conexiones ferroviarias”. Añadió que los drones Shahed utilizados ahora “son lo suficientemente precisos como para atacar locomotoras individuales”.
Aumento sostenido de los ataques
Los ferrocarriles ucranianos, símbolo de resiliencia desde el inicio de la invasión en 2022, han logrado mantener operaciones mediante reparaciones rápidas. Sin embargo, analistas advierten que la mayor frecuencia y precisión de los ataques representa una amenaza seria.
Mientras que durante los primeros años de guerra se registraba en promedio un ataque semanal, desde mediados de 2025 esa cifra se ha duplicado o triplicado, según una revisión de informes públicos de la AP.
El viceprimer ministro Oleksii Kuleba señaló que desde agosto se han contabilizado más de 300 ataques a infraestructuras ferroviarias —unos diez por semana—, que incluyen daños a líneas eléctricas, subestaciones y estaciones de tren.
La red ferroviaria ucraniana es clave para el transporte del 63% de las mercancías y el 37% de los pasajeros del país, además de ser esencial para movilizar exportaciones agrícolas y metales, así como suministros militares de países aliados.
Drones con nuevas capacidades
El experto militar Serhii Beskrestnov indicó que Rusia ha incorporado cámaras y módems de radio a diversos modelos de drones de ataque, lo que permite ajustar su trayectoria en tiempo real. Esta mejora ha aumentado su precisión frente a versiones preprogramadas.
Beskrestnov advirtió que las locomotoras son especialmente vulnerables: “Si los rusos siguen golpeando trenes diésel y eléctricos, pronto tendremos vías intactas, pero nada que pueda circular sobre ellas”.
Los drones modificados pueden recorrer hasta 200 kilómetros dentro de territorio ucraniano transmitiendo video a los operadores ubicados en zonas bajo control ruso.
Un funcionario del Ministerio de Defensa ucraniano confirmó que se ha recuperado un dron tipo Geran (versión rusa del Shahed iraní) equipado con cámara civil y módem de radio, lo que demuestra que Moscú sigue probando y mejorando su tecnología. Estas cámaras, además, permiten identificar sistemas de defensa aérea y evaluar los daños tras los ataques.
Reparaciones exprés para mantener el país en marcha
Durante la guerra, los ferrocarriles ucranianos han sido blanco constante de drones y misiles, especialmente en regiones cercanas al frente. En marzo, la red también sufrió un ciberataque masivo que paralizó temporalmente los servicios de venta de boletos en línea.
Las cuadrillas de reparación trabajan contrarreloj: los restos de los ataques suelen ser retirados en pocas horas, y el suministro de energía y agua se restablece generalmente en un día. En Kiev, el jefe de reparaciones ferroviarias Maksym Shevchuk relató que, tras la destrucción de 12 metros de vía, el tráfico se restableció en medio día.
Entre enero y agosto de 2025, el volumen de carga ferroviaria descendió 11,7% respecto al año anterior, mientras que el transporte de pasajeros cayó 4,2%, según datos oficiales.
Pese a los daños, la economista Nataliia Kolesnichenko señaló que el impacto económico ha sido “negativo pero marginal”, gracias a la rapidez de las reparaciones y a los desvíos de rutas que reducen las demoras.
“Para nosotros es fundamental demostrar a los ucranianos —y al enemigo— que estos ataques no lograrán los resultados esperados”, afirmó Pertsovskyi.
