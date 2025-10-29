Rusia: "Todo lo ocurre en torno a Venezuela debe apegarse al derecho internacional"

Caracas/Foto: Agencias.- El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló este miércoles que toda situación que ocurra en torno a Venezuela se debe llevar a cabo bajo el derecho internacional, en referencia a las fricciones que hay entre Caracas y Washington por el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe.

"Venezuela es un Estado soberano y, en cualquier caso, partimos de la base de que todo lo que ocurre en torno a Venezuela debe hacerse de conformidad con el espíritu y la letra del derecho internacional", señaló durante una rueda de prensa recogida por RT.

El vocero de Rusia precisó que el tema de Venezuela no se trató durante los contactos que tuvieron con la Casa Blanca. "No, este problema no se discutió en absoluto, no figuraba en la agenda", apostilló.

Tensiones en el Caribe y rumores sobre Venezuela

El notable aumento de fuerzas estadounidenses cerca de Venezuela y las acciones letales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico —que, según el gobierno, han dejado al menos 57 muertos— han alimentado especulaciones sobre los objetivos reales de la operación.

La presencia incluye destructores, buques de asalto, un crucero y un buque litoral, además de un submarino con capacidad de lanzar misiles de crucero; también se han desplegado aviones F‑35B en Puerto Rico y bombarderos pesados en las cercanías de Venezuela.

Advertisement

Funcionarios de la administración han sostenido que se trata de una operación antidrogas y han acusado al gobierno de Nicolás Maduro de "colaborar en el tráfico de estupefacientes". El secretario de Estado Marco Rubio reafirmó esa línea al defender las operaciones. Por su parte, Maduro negó las acusaciones y calificó la acción estadounidense como una campaña "fabricada" contra Venezuela.

El grupo de ataque del Ford incluiría hasta cinco destructores y se suma a un despliegue naval inusualmente grande en la región. Legisladores de ambos partidos han exigido explicaciones sobre la legalidad y el alcance de las acciones, en especial por la falta de autorización explícita del Congreso y la escasa transparencia sobre los ataques.

Mientras algunos aliados de Trump, como el senador Lindsey Graham, apoyan una postura más agresiva —llegando a decir que las incursiones terrestres en Venezuela son “una posibilidad real”—, otros expresan preocupación por la escalada y las implicaciones de eliminar un portaaviones del teatro mediterráneo en un momento de volatilidad internacional.







