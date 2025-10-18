Mundo
Rusos y ucranianos no esperan grandes avances en la cumbre Trump-Putin
Los dos líderes acordaron en una llamada telefónica el jueves reunirse en Budapest, Hungría, en las próximas semanas, según Trump
Caracas/Foto: Archivo.- Los habitantes de Rusia y Ucrania esperaban el viernes progresos, pero no esperaban grandes avances para poner fin a su guerra en una próxima cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder ruso, Vladimir Putin.
Lea también: Trump dice no saber quién es María Corina Machado
Los dos líderes acordaron en una llamada telefónica el jueves reunirse en Budapest, Hungría, en las próximas semanas, según Trump, quien tenía previsto reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en la Casa Blanca más tarde el viernes.
"Cuando (Trump y Putin) se reúnan, no creo que se logre nada rápidamente", dijo a The Associated Press Artyom Kondratov, residente en Moscú de 36 años.
En una cumbre anterior entre Trump y Putin en Alaska en agosto, Putin no cedió en sus demandas y ha planteado objeciones sobre algunos aspectos clave de los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos. Tres rondas de conversaciones de paz directas en Estambul no produjeron grandes avances.
"Habrá algunos avances (en Hungría), sí, nuevamente, con respecto a los intercambios de prisioneros y el regreso de niños de ambos lados, pero estoy seguro de que no habrá ninguna acción concreta en los próximos días", dijo Kondratov.
Otro residente de Moscú, Alexander Fedotov, de 58 años, consideró que los esfuerzos de paz de Trump podrían dar frutos.
"Trump no va a Europa por nada. Después de todo, es un gran viaje para él", dijo. "Creo que habrá progreso".
Más de tres años después de que comenzara la invasión a gran escala de Rusia a su vecino y más de 10 años después de que se apoderara de la península ucraniana de Crimea, muchos están cansados de la guerra.
"Les deseo a todos lo mejor y paz. Todos estamos esperando esto, todos los rusos lo quieren", dijo Svetlana, de 55 años, que no dio su apellido, en Sebastopol, la ciudad más grande de Crimea.
El estado de ánimo en Kiev era menos esperanzador.
"No hay expectativas de ninguna de estas reuniones, porque las reuniones anteriores mostraron que no son productivas", dijo a la AP Marichka Fartushna, médica del ejército.
"Trump ha mostrado claramente su posición. No está a favor de Ucrania", dijo.
El veterano ucraniano Ivan Balatskyi dijo que en medio de las intensas maniobras diplomáticas espera que Estados Unidos apoye a Ucrania.
"Le mostramos al mundo entero que podemos luchar y estamos listos para luchar hasta el final", dijo. "Y esperamos el apoyo de nuestros amigos, estadounidenses, del pueblo estadounidense".
