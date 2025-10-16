País
Saab acusa a Boric de "mentir" tras señalar al Gobierno de Maduro por el crimen de Ronald Ojeda
Durante una entrevista con el medio T13, Saab señaló que, dentro de poco, Boric "desaparecerá del mapa político por la puerta trasera"
Caracas/Foto: Archivo.- El fiscal general, Tarek William Saab, acusó el miércoles al presidente chileno Gabriel Boric de mentir, después de que desde Roma señalara al Gobierno de Nicolás Maduro de estar vinculado con el crimen del militar venezolano, Ronald Ojeda.
Lea también: Cabello acusa a Machado de "comprar" el Nobel de la Paz y afirma que este "se gana a pulso y con justicia"
"Boric hoy representa la continuidad del pinochetismo, él le entregó el manejo de riquezas chilenas al yerno de Pinochet. Es inaceptable", empezó su respuesta en una charla con el medio chileno T13.
Acto seguido, precisó que Boric desaparecerá "dentro de poco del mapa político chileno por la puerta trasera".
"Yo, como fiscal general, con una larga trayectoria en defensa de los derechos humanos, me niego a aceptar que vengan a leerle un papel a un delincuente y él decir que la autoridad venezolana hizo tal cosa. Basta de mentir y utilizar a Venezuela para favorecer el relato contra nuestra democracia", añadió.
Sobre el caso de Ojeda, mencionó que al principio la fiscalía chilena dijo que era un ajuste de cuentas entre delincuentes, "y de la nada cambió la opción y comenzó a decir lo que sabemos. Me parece canallesco todo".
¿Qué dijo Boric?
El miércoles, desde Roma, el presidente de Chile, Gabriel Boric, se refirió al asesinato en Santiago del disidente venezolano Ronald Ojeda, al hablar de la "violencia ejercida por regímenes autoritarios más allá de sus fronteras".
Boric participó en un evento de conmemoración al político democristiano Bernardo Leighton, víctima de un atentado en 1975 junto a su esposa Anita Fresno mientras se encontraban exiliados en Italia.
Boric señaló que “existen antecedentes que vinculan el crimen con miembros del gobierno de Nicolás Maduro”, y subrayó la importancia de "mantener la defensa de la democracia y los derechos humanos sin dobles estándares".
En este sentido, el mandatario afirmó que "hay lecciones que no se deben olvidar" y señaló que "los líderes autoritarios cruzan fronteras para imponer el miedo cuando creen que pueden hacerlo impunemente", citando la situación política venezolana.
"Sin ir más lejos en Chile tenemos el caso del asesinato de un exmilitar venezolano en donde uno de los sospechosos de haberlo perpetrado es el mismo gobierno Nicolás Maduro", sostuvo. "El presente exige a la vez realismo y firmeza. En distintos rincones del mundo resurge un extremismo que busca acallar a quien piensa distinto", añadió.
Detienen en Colombia a "Adriancito", uno de los diez delincuentes más buscados en Venezuela
Entre ellos 10 niños: arribó un nuevo vuelo de deportación desde EE. UU. con 153 venezolanos
Petro pide a Trump "desbloquear" a Venezuela: "Hay políticas que terminan haciendo daño"
Saab acusa a Boric de "mentir" tras señalar al Gobierno de Maduro por el crimen de Ronald Ojeda
Cabello acusa a Machado de "comprar" el Nobel de la Paz y afirma que este "se gana a pulso y con justicia"
Gobierno calificó de “belicista" la autorización de Trump a la CIA de operar en Venezuela
Maduro a la CIA: "¿Hasta cuándo golpes de Estado? América Latina los repudia"
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
Muere Drew Struzan, el genio detrás de los carteles de 'Star Wars' y 'Harry Potter'
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
Sacerdote tomó un arma de fuego y retuvo a familia por "motivos pasionales": fue detenido en Cojedes
Con un leve aumento en bolívares: inicia el pago de nuevo bono por el Sistema Patria
Meta introduce en WhatsApp una de las funciones más populares de Apple
Producción de Venezuela se ubicó en 1 105 000 bdp en septiembre, según fuentes primarias de la OPEP
Tendencias
-
Vitrina1 día.
Muere Drew Struzan, el genio detrás de los carteles de 'Star Wars' y 'Harry Potter'
-
La Lupa2 días.
El valiente llamado del papa
-
Sucesos2 días.
Tragedia en El Callao: 14 personas murieron por el colapso de una mina tras lluvias
-
País2 días.
Hallan en Táchira los restos fósiles del primer ictiosaurio encontrado en Venezuela
-
País2 días.
Yendri Velásquez y Luis Peche "estables y con buen pronóstico" tras atentado en Bogotá
-
Sucesos2 días.
Niña murió ahogada en el Zulia: cayó en un tanque subterráneo mientras jugaba
-
Economía2 días.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.200,70 puntos este 14 de octubre
-
País23 horas.
Delcy Rodríguez: “Atacar militarmente a Venezuela impacta la energía mundial”