“Sabemos quiénes son y lo que hacen”: Marco Rubio sobre embarcaciones en el Caribe

Caracas / Foto: Archivo.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, abordó el domingo los recientes ataques de las fuerzas estadounidenses contra embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas que cruzan el mar Caribe rumbo a Estados Unidos, afirmando que el Departamento de Defensa “sabe exactamente quién está en esos barcos y lo que hacen”.

Durante una entrevista en Fox News Sunday, Rubio justificó las operaciones militares en la región, luego de confirmarse un nuevo ataque en aguas del Caribe. Según explicó, los objetivos "eran naves utilizadas por organizaciones criminales para transportar cocaína y otras drogas hacia Norteamérica".

“El Departamento de Defensa no se toma esto a la ligera. Hay muchos barcos navegando por esa región, algunos sospechosos de llevar drogas, y no se les dispara a menos que se tenga total certeza”, afirmó Rubio.

El secretario de Estado sostuvo que los operativos se basan en "inteligencia precisa y buscan desmantelar las rutas marítimas del narcotráfico".

“¿Qué hace un barco a 24 kilómetros en aguas internacionales, con cuatro motores de 450 caballos, sin cañas de pescar y con marcas claras de droga? Sabemos quiénes son. Lo sabemos desde hace mucho tiempo”, dijo.

Rubio explicó que las embarcaciones atacadas forman parte de una red de tráfico que opera entre Sudamérica, el Caribe y Centroamérica, con destino final a Estados Unidos. “Por primera vez en nuestra historia, el ejército de EE. UU. opera en nuestra región contra estos traficantes de veneno que terminan en nuestras calles y contribuyen a la muerte de estadounidenses”, expresó.

Según el funcionario, la ofensiva ha reducido de forma notable el movimiento de drogas en la zona. “El número de barcos que transportan drogas ha disminuido drásticamente en las últimas semanas. Hay drogas que no están en las calles de Estados Unidos ahora mismo gracias a las medidas del presidente Trump y su administración”, agregó.

Ataques a embarcaciones en el Caribe

Las declaraciones de Rubio se producen pocas horas después de que el presidente Donald Trump anunciara un nuevo ataque de la Marina estadounidense contra una lancha en el Caribe, presuntamente vinculada al narcotráfico.

En las últimas semanas, los ataques de Washington en la zona han dejado al menos 21 muertos.

Trump también confirmó que evalúa una “fase dos” de la lucha antinarcóticos en el Caribe y la posibilidad de notificar al Congreso estadounidense que el país se encuentra en “conflicto armado” contra los cárteles de la droga, algunos de los cuales Washington vincula con altos mandos del chavismo.

Mientras la administración de Maduro ha calificado las maniobras como una “provocación militar”, Rubio insistió en que EE. UU. no cederá terreno en su combate contra los cárteles y sus aliados políticos en la región.







