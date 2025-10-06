Mundo
“Sabemos quiénes son y lo que hacen”: Marco Rubio sobre embarcaciones en el Caribe
El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que los operativos en el Caribe se basan en "inteligencia precisa y buscan desmantelar las rutas marítimas del narcotráfico"
Caracas / Foto: Archivo.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, abordó el domingo los recientes ataques de las fuerzas estadounidenses contra embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas que cruzan el mar Caribe rumbo a Estados Unidos, afirmando que el Departamento de Defensa “sabe exactamente quién está en esos barcos y lo que hacen”.
Lea también: ICE arresta en Chicago a presunto miembro del Tren de Aragua
Durante una entrevista en Fox News Sunday, Rubio justificó las operaciones militares en la región, luego de confirmarse un nuevo ataque en aguas del Caribe. Según explicó, los objetivos "eran naves utilizadas por organizaciones criminales para transportar cocaína y otras drogas hacia Norteamérica".
“El Departamento de Defensa no se toma esto a la ligera. Hay muchos barcos navegando por esa región, algunos sospechosos de llevar drogas, y no se les dispara a menos que se tenga total certeza”, afirmó Rubio.
El secretario de Estado sostuvo que los operativos se basan en "inteligencia precisa y buscan desmantelar las rutas marítimas del narcotráfico".
“¿Qué hace un barco a 24 kilómetros en aguas internacionales, con cuatro motores de 450 caballos, sin cañas de pescar y con marcas claras de droga? Sabemos quiénes son. Lo sabemos desde hace mucho tiempo”, dijo.
Rubio explicó que las embarcaciones atacadas forman parte de una red de tráfico que opera entre Sudamérica, el Caribe y Centroamérica, con destino final a Estados Unidos. “Por primera vez en nuestra historia, el ejército de EE. UU. opera en nuestra región contra estos traficantes de veneno que terminan en nuestras calles y contribuyen a la muerte de estadounidenses”, expresó.
Según el funcionario, la ofensiva ha reducido de forma notable el movimiento de drogas en la zona. “El número de barcos que transportan drogas ha disminuido drásticamente en las últimas semanas. Hay drogas que no están en las calles de Estados Unidos ahora mismo gracias a las medidas del presidente Trump y su administración”, agregó.
Ataques a embarcaciones en el Caribe
Las declaraciones de Rubio se producen pocas horas después de que el presidente Donald Trump anunciara un nuevo ataque de la Marina estadounidense contra una lancha en el Caribe, presuntamente vinculada al narcotráfico.
En las últimas semanas, los ataques de Washington en la zona han dejado al menos 21 muertos.
Trump también confirmó que evalúa una “fase dos” de la lucha antinarcóticos en el Caribe y la posibilidad de notificar al Congreso estadounidense que el país se encuentra en “conflicto armado” contra los cárteles de la droga, algunos de los cuales Washington vincula con altos mandos del chavismo.
Mientras la administración de Maduro ha calificado las maniobras como una “provocación militar”, Rubio insistió en que EE. UU. no cederá terreno en su combate contra los cárteles y sus aliados políticos en la región.
Le dio una golpiza a su suegra enferma por problemas personales: fue detenida en Caracas
César Miguel Rondón responde a críticas por su posición sobre el TPS: “Mi conciencia está tranquila y en paz”
Gloria Estefan confiesa que teme "hablar en español" en EE. UU. por las políticas de Trump
“Sabemos quiénes son y lo que hacen”: Marco Rubio sobre embarcaciones en el Caribe
Catherine Fulop va a ser abuela
Por descubrimiento en el sistema inmunológico: tres científicos se llevan el Premio Nobel de Medicina
ICE arresta en Chicago a presunto miembro del Tren de Aragua
Reportan accidente de helicóptero militar en Aragua: habría al menos dos fallecidos
El Top 10 de Netflix: estas son las producciones más vistas en Venezuela
Padrino López confirma dos militares muertos en accidente aéreo en Aragua y anuncia investigación
EE. UU. anunció "ataque letal" contra embarcación frente a las costas venezolanas: cuatro "terroristas" murieron
Maestra argentina ataca a una niña venezolana por defender a su compañera: “Vuélvase a su país”
Juicio entre Laidy Gómez y Freddy Bernal se resolvió con una disculpa pública de la exgobernadora
"Me espera una operación": Osmariel Villalobos comparte detalles de su tratamiento tras ser diagnosticada con cáncer
Tendencias
-
Mundo2 días.
Maestra argentina ataca a una niña venezolana por defender a su compañera: “Vuélvase a su país”
-
Vitrina2 días.
"Me espera una operación": Osmariel Villalobos comparte detalles de su tratamiento tras ser diagnosticada con cáncer
-
Mundo2 días.
“Los días están contados”: El mensaje publicado por una funcionaria del FBI sobre despliegue en el Caribe
-
Vitrina21 horas.
Stefanía Fernández dejó de usar Netflix por esta razón
-
País2 días.
Padrino confirma despliegue para combatir al ELN y las FARC: “Tendrán una respuesta contundente”
-
Mundo2 días.
CIDH otorga medidas cautelares a ciudadano francés “desaparecido” en Venezuela
-
País1 día.
Lo que dijo César Miguel Rondón sobre la suspensión del TPS para los venezolanos
-
País5 horas.
Jorge Rodríguez denuncia presunto plan de “falsa bandera” contra la Embajada de EE. UU. en Caracas