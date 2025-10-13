Sacerdote tomó un arma de fuego y retuvo a familia por "motivos pasionales": fue detenido en Cojedes

Caracas/Foto: Cathopic.- Jesús Ramírez, un sacerdote de la parroquia Manuel Manrique del municipio San Carlos, en el estado Cojedes, fue detenido la noche del domingo 12 de octubre, después de que, con arma en mano, irrumpiera en una casa y mantuviera como rehenes a una joven y su familia por presuntos "motivos pasionales".

De acuerdo con Cojedes es Noticia, con su arma de fuego, el religioso amenazó a los presentes de la vivienda, lo que generó alarma entre los vecinos del sector. Se conoció que, a principios de año, lo habían enviado a Roma para seguir con sus estudios teológicos, luego de que ejerciera como sacerdote en la parroquia.

El rápido accionar de los vecinos permitió alertar a los cuerpos de seguridad. Funcionarios policiales se apersonaron al sitio y lograron persuadir al sujeto, quien terminó deponiendo su actitud, por lo que los capturaron sin que hubiese heridos.

Actualmente, Ramírez permanece bajo custodia.

Las autoridades locales dieron inicio a una investigación para determinar las causas del hecho y establecer los cargos a imputar al sacerdote.

Advertisement

De igual forma, se supo que la comunidad se encuentra consternada por lo ocurrido, debido a que se trató de una figura que ocupó un rol espiritual en la zona.







