Saime anuncia nuevas jornadas de verificación de datos y renovación de cédula sin cita
El ente también llevará a cabo una jornada de verificación de datos para los venezolanos y naturalizados
Caracas/Foto: Archivo.- El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció este miércoles un operativo de renovación de cédula de identidad sin cita el 27 de septiembre y el 4 de octubre.
Lea también: Milei exige en la ONU la liberación "inmediata" del gendarme argentino Nahuel Gallo detenido en Venezuela
En su cuenta de Instagram, el organismo informó que todos los ciudadanos mayores de 18 años podrán beneficiarse de esta nueva jornada. Los venezolanos no necesitan presentar ningún documento para hacer el proceso de cedulación.
El horario de atención disponible en ambos días será desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m en todas las oficinas del servicio administrativo.
“Les informamos que este sábado 27 de septiembre y el próximo sábado 04 de octubre, se realizará un operativo de Renovación de Cédula de Identidad sin cita para mayores de 18 años en todas las oficinas del territorio nacional”, compartió.
De igual manera, para esos días el ente llevará a cabo una jornada de verificación de datos para los venezolanos y naturalizados cuyo rango de cédula esté entre los 22 y 32 millones.
Para solicitar cambios en la información personal, el interesado debe presentar una copia del acta de nacimiento o una copia de la Gaceta Oficial o Certificado de Naturalización para acceder al servicio.
Jornadas previas
El Saime ha llevado a cabo una serie de operativos de cedulación, enfocados principalmente en la renovación de documentos sin necesidad de cita previa.
Estos operativos, realizados en fechas específicas como el 16 y 23 de agosto, y el 6, 15 y 30 de septiembre de 2025, abordaron a ciudadanos mayores de 18 años, con un enfoque particular en aquellos con rangos de cédula entre 22 y 32 millones para la verificación de datos.
Además de las jornadas en las oficinas, el organismo ha implementado una iniciativa especial llamada Ruta "José Gregorio Hernández" para atender a adultos mayores en geriátricos y a la población de más de 60 años.
