Salió a la luz el secreto más íntimo de la reina Sofía y el rey Juan Carlos

Caracas / Foto portada: Getty Images.- El periodista Jaime Peñafiel, conocedor de la vida de la Familia Real española, reveló uno de los secretos mejor guardados de la reina Sofía y su esposo, el rey Juan Carlos, de los mejores años de su relación de pareja.

De acuerdo a la revista Pronto, Peñafiel contó una apasionada y violenta anécdota de unos de los días que pasaron los monarcas en compañía del dictador Francisco Franco y su esposa Carmen Polo pese a que Carlos no tenían especial simpatía por ellos.

“Aceptaban la invitación, no porque no tuvieran adónde ir sino porque no se podía rechazar la cita”, dijo el periodista que además, indicó que en la vivienda de Franco jugaron golf.