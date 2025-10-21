Mundo
Sanae Takaichi se convierte en la primera mujer en liderar Japón
La elección de Takaichi se produjo un año después de haber perdido la contienda interna del PLD ante Shigeru Ishiba, quien ocupó el cargo hasta su reciente renuncia, forzada por los malos resultados electorales que debilitaron a su partido
Caracas/ Foto: AP.- Japón hizo historia este martes al nombrar por primera vez a una mujer como primera ministra. Sanae Takaichi, política ultraconservadora de 64 años y líder del Partido Liberal Democrático (PLD), fue elegida por la Cámara Baja del Parlamento con 237 votos de los 465 en juego, superando por cuatro el mínimo necesario.
Lea también: Maduro pidió crear una aplicación para que los venezolanos reporten “todo lo que vean y escuchen”
El anuncio fue hecho por el portavoz de la Cámara, Fukushiro Nukaga, tras el recuento oficial. La elección de Takaichi se produjo un año después de haber perdido la contienda interna del PLD ante Shigeru Ishiba, quien ocupó el cargo hasta su reciente renuncia, forzada por los malos resultados electorales que debilitaron a su partido.
Su ascenso al poder fue posible gracias a una alianza de última hora con el Partido de la Innovación (Ishin), de corte derechista, tras la ruptura del PLD con su tradicional socio Komeito. El acuerdo con Ishin permitió al bloque gobernante recuperar la mayoría parlamentaria y asegurar la designación de Takaichi.
“En este momento, todavía somos un grupo de legisladores sin experiencia en el gobierno. En lugar de pedir ministerios, queremos centrarnos en impulsar nuestras políticas dentro de la coalición”, declaró el líder de Ishin, Hirofumi Yoshimura, tras la firma del pacto.
Una figura controvertida
Takaichi ha sido una de las voces más firmes del ala conservadora japonesa. Defiende la sucesión masculina en la familia imperial, se opone al matrimonio igualitario y rechaza la posibilidad de que las parejas casadas usen apellidos distintos. También es partidaria de un aumento del gasto militar y del fortalecimiento de la capacidad defensiva de Japón frente a China.
Su postura revisionista sobre la Segunda Guerra Mundial y sus visitas al santuario de Yasukuni —donde se honra a combatientes japoneses, incluidos criminales de guerra— han generado tensiones con China y Corea del Sur. En esta ocasión, decidió no acudir personalmente y envió una ofrenda en su lugar, en un gesto interpretado como intento de moderar su imagen.
En el plano económico, Takaichi se ha mostrado favorable al aumento del gasto público y a políticas fiscales expansivas. Se espera que nombre como ministro de Finanzas a Satsuki Katayama, exministro de Revitalización Regional y aliado cercano de su línea económica.
La nueva primera ministra hereda un escenario complicado: inflación persistente, un yen debilitado y descontento social tras la caída del anterior gobierno. Además, deberá consolidar su alianza con Ishin y recomponer la imagen de un PLD dividido, sin perder apoyo dentro de su propio partido.
Pese a sus posturas conservadoras, su llegada al poder marca un hito histórico en un país donde la representación femenina en la política sigue siendo limitada. Japón se suma así a la lista de naciones asiáticas que han tenido una mujer al frente del gobierno.
De protagonizar telenovelas a dedicarse a la enfermería: Sonya Smith se reinventa en Miami
Calentador de agua provoca la muerte de un padre y sus dos niños en Mérida
Trump advierte que países aliados "están listos para invadir Gaza" si Hamás rompe la tregua
Publican memorias de Virginia Giuffre donde acusa al príncipe Andrés de contratar trolls para "empañarla"
Ejecutivo designa a Jorge Márquez jefe nacional del 1x10 del Buen Gobierno
Revelan video del robo millonario al Museo de Louvre captado por un turista
Pastrana y Uribe exigen a Petro "explicar su relación con Nicolás Maduro"
Uno de ellos por 22 mil bolívares: inició la entrega de otros dos bonos por el Sistema Patria
Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"
Rodrigo Paz alcanza un 54,5% de votos en el balotaje y será el nuevo presidente de Bolivia
Trump dice que impondrá nuevos aranceles a Colombia tras su enfrentamiento con Petro
Venezuela no es el centro del mundo ni ficha de intercambio
Ascienden a cinco los cuerpos rescatados en El Callao tras la inundación de una mina
Oposición venezolana saluda canonización de Rendiles y Hernández y aboga por la "paz" y la "libertad"
Tendencias
-
Sucesos2 días.
Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"
-
Mundo2 días.
Rodrigo Paz alcanza un 54,5% de votos en el balotaje y será el nuevo presidente de Bolivia
-
La Lupa1 día.
Venezuela no es el centro del mundo ni ficha de intercambio
-
Economía1 día.
Trump dice que impondrá nuevos aranceles a Colombia tras su enfrentamiento con Petro
-
País2 días.
Oposición venezolana saluda canonización de Rendiles y Hernández y aboga por la "paz" y la "libertad"
-
Mundo1 día.
Exasesor del Pentágono afirma que los ataques de Trump en el Caribe “carecen de fundamento legal”
-
Mundo1 día.
Colombia llama a consultas a su embajador en EE. UU. tras declaraciones de Trump sobre Petro
-
País23 horas.
Machado pide a la comunidad internacional "bloquear los flujos que sostienen al gobierno de Maduro”