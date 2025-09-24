Vitrina
"Se abre un capítulo nuevo": la atleta venezolana Robeilys Peinado anunció su embarazo
Robeilys Peinado ha sido una figura destacada en el atletismo venezolano. Su más reciente logro fue en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde logró clasificar a la final del salto con pértiga
Caracas / Foto: Composición.- La destacada atleta venezolana y medallista de bronce mundial, Robeilys Peinado, compartió con sus seguidores en redes sociales que está esperando su primer hijo.
En un emotivo mensaje acompañado de fotografías, Peinado expresó su felicidad y gratitud por esta nueva etapa en su vida. La publicación refleja la emoción de la atleta y su pareja, el también atleta venezolano Rafa Vásquez, por la llegada de su bebé.
"Dios escuchó nuestras oraciones, con el corazón lleno de felicidad queremos compartir esta noticia con ustedes", escribió.
En la publicación, Peinado menciona que la noticia es el resultado de oraciones y que este nuevo capítulo promete ser uno de los más hermosos que vivirán como pareja. "Te soñamos y te estás convirtiendo en nuestra maravillosa realidad", agregó la atleta en su publicación.
Robeilys Peinado, nacida en Caracas en 1997, ha sido una figura destacada en el atletismo venezolano. Especialista en salto con pértiga, ha representado a Venezuela en diversas competencias internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales.
Su logro más reciente fue en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde logró clasificar a la final del salto con pértiga, reafirmando su posición como una de las mejores en su disciplina.
En 2023, Peinado quedó entre las ocho mejores garrochistas durante el Mundial de Budapest y en 2017 logró ser medallista de bronce mundial en 2017.
En abril, recibió un tratamiento con plasma, luego de sufrir una lesión en marzo durante un entrenamiento. Compartió un video en el que informaba a sus seguidores que luego de un mal movimiento se había lesionado los ligamentos anteriores y posteriores. “Me lastimé en uno de mis entrenamientos, así que paramos por dolor y prevención”, escribió en aquel entonces.
