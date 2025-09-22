¿Se enfrían los vientos de guerra?

Caracas/Foto: Composición.- Este artículo lo pensé antes de las declaraciones de Trump el 18 de septiembre. Preguntado si ha hablado con Rubio y los militares de los EUA acerca de un “regime change” en Venezuela, el presidente de los EUA aseguró parcamente que “no, no lo he hecho”.

No sé si la parquedad responda a la “ambigüedad intencional” de Trump hacia Maduro -la tesis del WSJ- o porque el presidente norteamericano pondera qué hacer, agotada la estrategia de despliegue militar y “psyops” en contra del gobierno de Maduro. O actúa o desescala el conflicto con el gobierno venezolano.

La semana pasada, Trump indicó que su política para acabar con los narcos en el Caribe tiene éxito porque “ya no hay más botes”. Trump “tubeó” este artículo, pero igual desarrollo una hipótesis: los “vientos de guerra” entre Venezuela y los EUA se ralentizan. Llegamos al mismo punto de años pasados: las definiciones, principalmente de los EUA ¿Atacar o desescalar?

El conflicto entre Venezuela y los EUA está en un pulseo político. Hay provocaciones de los EE.UU para ver si el gobierno cae en ellas. Este las esquiva. Treintones creíbles de la oposición Machado desesperados porque el gobierno de Maduro no ha respondido por la destrucción del segundo peñero, por ejemplo. Imagino que calculaban -en su brillantez analítica porque son brillantes- una respuesta de fuerza para darle un pretexto a los EUA para actuar en contra del ejecutivo chavista (como fue en Panamá en 1989, tener un pretexto para invadir a ese país). Hasta ahora no ha sucedido. Más bien, el conflicto parece llegar a su punto de equilibrio, que no significa que no tenga un desenlace, solo que su lógica -la “presión para el quiebre”- parece que llegó a su punto de equilibrio, se ralentiza y, eventualmente, puede “normalizarse” expresión que aterra a los tuiteros de la oposición Machado.

La lógica de los EUA es buscar un pretexto para actuar en contra del gobierno de Maduro. Este, por azar o por planificación, no responde a las provocaciones y el conflicto se mantiene en un pulseo. El 19-9-25 Trump informó que un tercer bote fue destruido.

La anterior información no causa nada en el conflicto en sí, pero sí a los lados. Un total de 25 senadores norteamericanos le escribieron al presidente de los EUA para exigirle información por la pulverización de las lanchas. Medios estadounidenses reportaron que la Casa Blanca trabaja en una legislación para “blancos designados” del narcotráfico. Imagino para responder a las críticas sobre la legalidad de acabar con lanchas en alta mar sin mayores evidencias que no sea un tuit o un tradicional video de tuiter.

A los lados del conflicto, el anuncio de la destrucción del tercer bote es interesante. En el primer bote destruido el 2-9-25, Trump habló del TDA. En su tuit del 19 acerca del tercer peñero, no mencionó un grupo en específico, sino una “organización terrorista designada”. Los anunciados barcos que se verían desde las costas de Venezuela todavía no han llegado, aunque zarparon en agosto. El gobierno venezolano solo afirma que investiga el hundimiento del primer peñero, pero más nada. El mismo Maduro reconoció la prudencia que hay que tener para este asunto en la rueda de prensa internacional del 15-9-25. Hoy luce que quien triunfará en este conflicto será el que mejor resista y evite las provocaciones. El que tenga más sangre fría y no se desespere. El más aplomado.

Este es el propósito del artículo. Ver más allá de los tuits emocionados de cierta oposición que aseguran que el “fin está cerca” y desde ya interrogan “¿qué harás cuando llegue la libertad?”. Por supuesto, ir a la playita ocupó los primeros lugares. Libertad es rumbear. Curiosamente, una opinión similar tiene el presidente Maduro (RP, 28 de julio). “Trabajar y rumbear” es el “Maduro way of life”. Esta manera de ver la vida explica, en parte, la inercia que se vive en Venezuela. Todo se deja a la alegría, a Dios, o a la rumba, mientras los problemas siguen y lo que ocurre no es cambio sino adaptación que hace de Venezuela una sociedad sumamente inelástica.

El análisis busca ir más lejos del presente ¿Cómo puede evolucionar el conflicto Venezuela-EUA y qué puede suceder? El “puede suceder” son dos escenarios: que el gobierno se mantenga o sea sustituido, de manera pacífica o violenta. No me voy a centrar en estos escenarios para este texto. Serán para otros artículos cuando suceda el desenlace o éste esté más claro. Me focalizo en el pulseo porque es la situación actual.

Hay dos tiempos en el desarrollo del conflicto que permiten ver y concluir, salvo mejor evidencia, que los “vientos de guerra” se ralentizan. Quizás se alejen y desaparezcan o regresen con más fuerza. Cierta oposición hace lo posible para que sea lo segundo, pero hoy las señales que noto apuntan a amainar los “vientos de guerra”. Veamos los dos tiempos o momentos del conflicto Venezuela-EUA.

El primer tiempo va desde la aplicación de la “ley de enemigos extranjeros” del 15 de marzo hasta, digamos, la semana pasada.

Este tiempo se caracterizó porque la ofensiva política la tuvieron los EUA. Desde marzo, se construyó lo que terminó en el falso positivo del “Cartel de los soles” a partir del “Tren de Aragua”.

No diría que durante este primer tiempo el gobierno de Maduro fue sorprendido, pero pienso que calculó que todo quedaría en declaraciones fuertes en contra del ejecutivo venezolano. Al fin y al cabo, en enero, Maduro se reunió con Grenell y seguramente pensó que todo formaba parte de una puesta en escena de Trump solo para complacer a los “Crazy Cubans”. Se recuerda que, durante los primeros meses del gobierno de Trump, los análisis postularon que había una suerte de “división del trabajo” entre Rubio y Grenell. El primero, los asuntos mundiales menos Venezuela. El segundo, los asuntos de Venezuela menos los mundiales.

Cuando el 25 de julio los EUA anunciaron la designación del “Cartel de los soles” como un grupo terrorista y, luego, el 7 de agosto avisó que la recompensa por la cabeza del presidente (RP, del 28 de julio) pasó de $25 millones a $50 millones, en ese momento el ejecutivo concienció que la cosa era grave. Que no serían solo declaraciones. Empero, estimo que el gobierno nacional jamás pensó se llegaría a destruir un peñero y responsabilizar a Maduro de ser la cabeza de la organización criminal más grande la historia, según señala el gobierno de los EUA en su falso positivo.

La estrategia de los EUA fue de menos a más. De declaraciones a acciones ejecutivas, y finalmente, acciones militares cinéticas, pero la lógica de la estrategia fue la misma de 2020: la presión y “aumentar los costos de permanencia” en el poder.

A diferencia de 2020, con acciones concretas como la desaparición de lanchas y declaraciones performativas (lo que se dice constituye una acción en sí misma). Por ejemplo, Hegseth en Puerto Rico, “estas no son maniobras”. O el “va a pasar” (que ya pasa). Lo performativo es que las maniobras militares de los EUA en Puerto Rico ya son la invasión en sí. Por eso el tiempo no importa: porque ya pasa lo que pasará que pasó. El resultado esperado es el mismo que en 2020: que alguien del chavismo “venda a Maduro” y eso genere el famoso “quiebre de la coalición dominante”.

En este punto, entraron las “psyops” desarrolladas por tuiteros de la oposición Machado: influencers, activistas-operadores políticos, académicos de hilos, periodistas “objetivos y creíbles”, y los “treintones y treintonas creíbles” cuya tarea fue construir el encuadre y narrativa -también performativa- que la “venta de Maduro pasa”. No es casual la última etapa de las “psyops”: militares que “desertan”. Uno importante en la campaña de “psyops”, el piloto del avión presidencial. La campaña psicológica está muy intensa lo que sugiere que los “vientos de guerra” se alejan, y los tuiteros de la oposición Machado hacen todo lo posible para evitar ese alejamiento.

Los EUA calcularon mal. Al menos hasta ahora. Pensaron que los enunciados performativos serían, como son, acciones en sí mismas. Es decir, anunciar una recompensa jugosa por Maduro produciría la acción de “venderlo”. Al no suceder, los EUA subieron la apuesta: el despliegue en el Caribe y, luego, la destrucción de lanchas junto a una intensa “psyops” mayormente en redes sociales en manos de tuiteros de la oposición Machado. Tal vez esa fue la “división del trabajo”. EUA haría la “amenaza creíble” y los tuiteros de Machado trabajarían en el “framing” de la narrativa centrada en el “Cartel de los soles”, luego de construir la matriz con el Tren de Aragua. La combinación de las dos -la “amenaza creíble” y las “psyops”- produciría el esperado quiebre para abrir la puerta a la “transición ordenada y pacífica”.

Hasta ahora, la estrategia no funciona. No tiene éxito desde 2013. La cohesión del chavismo se mantiene y eso que Trump comunicó que las lanchas destrozadas son 3 y no dos como se informó originalmente el 15 de septiembre, mientras Hegseth deja ver que la respuesta militar del Norte contra el ejecutivo de Maduro es inminente.

Este primer tiempo se agotó. Por dos razones. La primera, la “amenaza creíble” tiene que ser creíble en los hechos. Esto es invadir al país, un ataque o extracción precisos, o el “rise up” del que habló Landau hace unas semanas. Es decir, hechos, no consignas performativas de “va a pasar”. Simplemente aumentar la presión y un “framing” del “Cartel de los soles” empujada por “psyops” desde tuiter, no resultó ser creíble al final. De hecho, hubo un efecto no esperado: la destrucción de las lanchas lo que generó son preguntas y dudas porque la versión oficial para justificar lo que parece ser el asesinato a sangre fría de 11 personas en la madrugada del 2 de septiembre, no es creíble para sectores civiles y políticos de los EUA. Ni siquiera, a la luz de reportes de medios norteamericanos, para una parte del Pentágono.

La segunda razón es que se exageró con las “psyops” en la realidad de un país cuyo pueblo lleva su vida. Tuiter es para las élites, que están muy bien, TODAS. Las “psyops” no llegaron al pueblo para generar el “rise up” del que habló Landau, porque no le interesan. Llegaron para conversa en los chats y para esperar. Si se quiere unas “psyops” que sirvan, las elites que buscan el quiebre deben pasar de consignas performativas a hechos.

El exceso, igualmente, produjo algo como una reactancia psicológica en el público opositor. Incluso, en el que apoya a Machado. De tanto anunciar un “quiebre” que no se da, el mismo público que cree en esos enfoques tornó cínico y agresivo porque la promesa básica de cobrar no se da, aunque cada día la promesa se renueva.

Ahora la oposición Machado en el “damage control” por la afirmación de Trump sobre el “regime change”. Va desde decir que “el regime change pasó el 28 de julio” hasta que “el regime change no se anuncia”. El 20-9-25 Machado subió un video tipo “publicidad teaser o de intriga” que, al jugar con no decir nada específico, pone la fecha para “cobrar” ahora para el 19 de octubre. Con “teasers” la oposición Machado busca mantener en alto “la moral del grupo”.

El hecho es que la promesa de quiebre no se concreta y lo que sucede, es que la “fecha de cobro” se pospone y se justifica porque “puede ser hoy como dentro de un año, pero va a pasar”, que tiene el piquete de plantear que hay algo como una “oposición vitalicia” que, por supuesto, es la oposición Machado porque los resultados de las primarias de 2023, también, son “vitalicios”.

Basta leer las respuestas que ese público escribe a los promotores del quiebre, antes aplaudidos por quienes hoy les responden con cinismo. Promesas de “templaza” y “sindéresis” no son suficientes cuando se les prometió “acción” y pronto.

No es el famoso “well, we’ll see what happens” que a Trump le encantar decir -le preguntaron sobre una acción militar sobre Venezuela y contestó eso- sino “let´s do it all the way”, que es lo que le gustaría escuchar a buena parte del público de la oposición Machado. Trump todavía no la complace con algún mensaje sobre un “ataque cinético”, no contra un peñero sino contra el ejecutivo.

Llegamos al segundo momento que arrancó, pongamos una fecha arbitraria, el lunes 8 de septiembre.

El segundo momento se define por dos cosas. La primera, por una relativa ralentización de las acciones de los EUA. Incluso, en la “narrativa” el tema ya no son los barcos de guerra de los EUA, ni siquiera las maniobras en Puerto Rico -aunque tuiteros de la oposición Machado buscan mantener vivo el tema con los F35, que son la sensación para ese público- sino temas domésticos de Venezuela que se proyectan al conflicto entre los dos países. Por ejemplo, con las declaraciones del rector de la UCAB, Arturo Peraza, sobre un reconocimiento mutuo entre el gobierno y la oposición Machado, que generó críticas en los tuiteros de la segunda con el manido expediente de la “equiparación moral o la equivalencia entre el opresor y oprimido”. Sobre este tema y otros, serán próximos artículos para El Cooperante.

Pero lo relevante para pasar del primer al segundo momento son las reacciones en los EUA por la destrucción de botes en aguas venezolanas. Preguntas sobre la legalidad para hacerlo. La carta firmada por 25 senadores con 10 preguntas simboliza toda la discusión que hay en los EE.UU sobre lo que se considera una actuación ilegal de Trump quien se adjudicó el derecho a ejecutar personas en el mar, sin evidencias y sin el “debido proceso”. Esta discusión hoy está en el debate en los EUA sin mayores consecuencias visibles, pero mañana puede ser un asunto legal contra Trump y sus funcionarios del gobierno, quienes se jactan de haber tomado esa decisión y hasta hacen chistes como el VP Vance en una actividad el 17-9-25, “(…)no iría a pescar a esa parte del mundo (risas del VP y del auditorio)”. El “chiste” generó reacciones muy críticas en redes sociales de los EUA porque el VP “hace chistes para justificar asesinar a personas sin el debido proceso”.

De hecho, hay mayor contención por parte de las autoridades norteamericanas para hablar de los botes destruidos o el tema Maduro en general, como lo reveló el tuit de Trump para anunciar el hundimiento del tercer peñero.

En una interpelación en el congreso de los EE.UU el 17-9-25, Lindsey Graham -bastante vocal con el asunto de la acción militar contra el ejecutivo nacional- fue prudente al preguntar al director del FBI si Maduro “dirige un Estado narcoterrorista en Venezuela”. La respuesta de Patel no fue directa con un sí o un no, sino que “basados en nuestras investigaciones, una gran cantidad de cocaína que sale de América del Sur tiene su origen en Venezuela”.

La pregunta de Graham fue sobre una persona -Maduro- y la respuesta de Patel fue hablar de rutas de cocaína que tampoco parecen veraces a la luz de los propios informes norteamericanos, pero no mencionó a Maduro. Si es una formalidad por ser el congreso, ilustra cierta contención de parte del ejecutivo norteamericano para evitar la “guerra de micrófonos”, característica del primer momento. El verbo encendido desde los EUA contra Maduro. Contención que se explica por los temas legales que el ataque a los botes genera y porque hay conciencia que del verbo encendido a las balas hay un paso. De hecho, Patel remitió el tema de los carteles y la legalidad para destruir lanchas a la fiscalía de los EUA que dirige Pam Bondi.

Lo segundo es que el gobierno venezolano mejoró su respuesta a las provocaciones de los EUA. Como se dijo, no es que lo tomaron por sorpresa, pero su reacción inicial fue la tradicional: ejercicios de la milicia para disuadir con el número y decirle a los EUA que la milicia está en todas partes que fue el mensaje de los ejercicios del día 20-9-25, los cuentos del “imperialismo”, la misma carta de Bolívar a Irving, ya calichosa, o el “qué nos importa que España venda sus esclavos a Bonaparte…”, doblemente calichosa. Parece que Bolívar escribió solo dos cartas en su vida que el chavismo repite y repite.

Sin embargo, con el tiempo, el ejecutivo fue perfeccionado su estrategia que se centra en “evitar caer en provocaciones” y emplear las normas y organizaciones internacionales para cuestionar a los EUA, junto a mejorar la información de la postura del gobierno en boca de Maduro, quien ha ofrecido dos ruedas de prensa con medios internacionales en dos semanas: el 1 y el 15 de septiembre. Este esfuerzo incluye la carta que envió a Trump el 6-9-25 que la agencia Reuters informó.

Se mantiene el estilo chavista de las “rumbitas” y el gobierno hace cuñas con la canción Tiburón de Rubén Blades y Willie Colón. El chavismo mantiene la “agilidad rumbera”.

Lo que el ejecutivo hace es un contraste con lo que los EUA efectúa en y hacia Venezuela. En una rueda de prensa el 17-9-25, el ministro del interior, Diosdado Cabello, avisó acerca de una captura de droga y señaló que “así se hacen las cosas” porque el narcótico fue capturado en una interdicción. La lancha no fue destruida. Los acusados fueron capturados no matados. “La evidencia es la droga”, señaló Cabello en su programa del miércoles 17, para contrastar con la voladura de los peñeros que no dejaron nada y los EUA se jactan de eso. Hegseth afirmó que tanto los botes como sus tripulantes “están en el fondo del mar”. Le devolvió la pelota a los EUA al señalar que el dueño de la droga capturada en Venezuela está en Puerto Rico, isla en la que los EE.UU hacen maniobras militares y se asegura será la base para un ataque en suelo venezolano. El ejecutivo le dice a los EUA algo como, “ustedes hablan de narcolanchas, nosotros hablamos de narcoislas”.

El ejecutivo se muestra como un buen aliado e interlocutor a países. Anunció que coordinó con los Países Bajos la navegación cerca de La Orchila de una fragata del reino, en “(…)estricto cumplimiento de los protocolos internacionales y acuerdos bilaterales vigentes, lo que garantizó un clima de confianza mutua y plena transparencia”, que es un mensaje a los EUA: “también podemos y queremos coordinar con ustedes, ‘(…)en el marco del respeto a la ley, la soberanía, y el derecho internacional”, pero a la fuerza, no, le dice el gobierno de Maduro al ejecutivo de Trump.

Venezuela como un país confiable en la lucha contra el narcotráfico que no tiene nada que ocultar y que evita caer “en las provocaciones” de los EUA, táctica que desespera a tuiteros de cierta oposición los que llevan como un cronómetro de la respuesta del gobierno, “van dos días y el régimen no responde al anuncio del segundo peñero destruido”.

En otros artículos para El Cooperante he afirmado que lo central -la “variable independiente”- dentro de la estrategia oficial es la cohesión del chavismo, que la oposición Machado y sus extraordinarios politólogos no terminan de comprender, atados a sus paradigmas utilitarios de “los incentivos” que se traducen en “los negocios” -que atribuyen a las FAN, que encubre el tradicional prejuicio que existe en Venezuela hacia la institución, “barrigones, corruptos, e incompetentes”- expresión que fascina al público de tuiter de esa oposición. Pero la cohesión chavista no es solo utilitaria. Tal vez no lo es en su mayoría.

La cohesión se mantiene y en la rueda de prensa del día 17, el ministro Cabello explicó la cohesión chavista con la idea del “puño cerrado” y expresó cómo opera un sistema de toma de decisiones colegiado en la elite chavista, pero que tiene en Maduro su decisor final. El tema de la cohesión es muy importante para el chavismo desde Chávez. Este advirtió acerca del “maleficio de la traición” y fue un tema que trató con Jaua, Maduro, Cabello, Cilia Flores, en la víspera de su muerte. Es decir, es algo más allá de “los incentivos”, tesis que domina la estrategia de la oposición. De TODA.

Corona este segundo momento la afirmación de Trump del 18-9-25 acerca del “regime change”. Hoy el conflicto Venezuela-EUA está en el segundo momento que Trump dejó ver en su tuit del 20-9-25 ¿El problema es el regime change o que el gobierno deje de enviar “malandros” a los EUA, según la versión de Trump?

Que el clima de la “inminente invasión” o “de la amenaza creíble” se ralentice no significa que no vaya a suceder un choque militar entre Venezuela y los EUA. El 17 de septiembre, el ministro de la defensa, señaló que se preparan para un combate naval, en el agua no en tierra. Lo que parece suceder es que los “vientos de guerra” se alejan en este momento. Si será en definitiva o por un tiempo, no se sabe todavía.

Lo que dice la inercia de la operación militar de los EUA en el Caribe, es que Trump tiene el mismo dilema o problema que tiene con Rusia, sin Venezuela tener la capacidad militar de Rusia. Si se quiere detener la agresión rusa o recuperar lo perdido por Ucrania desde 2014, hay que considerar una acción militar de los EUA contra Rusia. El 18-9-25 Trump afirmó sentirse “muy decepcionado” con Putin. La repuesta del ruso pudo ser el vuelo de cazas en el cielo de Estonia el día 19-9-25. Otro reto o “Brinkmanship controlado” como los drones en cielos de Polonia.

Occidente podrá seguir con el “mareo de la perdiz” para no tocar el tema de una respuesta militar directa contra Rusia, que nadie quiere asumirla o “ponerle la cascabel al gato”.

Podrá seguir alargando la invasión con los millones de drones que Ucrania producirá y que hoy atacan las refinerías rusas, con las nuevas teorías de las “guerras de resiliencia” o, más antiguas, la “guerras de engaño” -algo como la famosa “maniobra retrógrada” de Zamora- o que la economía de Rusia sigue en picada o todavía con el cuento que los rusos sacan los T34 de la segunda guerra porque ya agotó el parque moderno. O la nueva teoría que encanta a los “expertos de seguridad de tuiter”: que hay que bajar el precio del petróleo para doblegar a Putin. Hacerlo pasa por “liberar” a Venezuela debido a sus grandes reservas que estarían aseguradas para Occidente. Otro fracaso cantado pero que dejará a nuevos tuiteros famosos y “creíbles”. La “prometedora” ocupación digital para este momento: ser “expertos en seguridad y defensa”.

Varias de estas afirmaciones se dicen desde 2022. Luce que el mundo acepta que la guerra siga como va y ahora se “encuadra” la “narrativa” en la “resiliencia del pueblo ucraniano”. Una manera elegante para decir que la invasión de Rusia a Ucrania se mantendrá en su statu quo y que “el pueblo ucraniano aguante”.

Es ocioso repetir un punto que he desarrollado en otros artículos para El Cooperante: el mundo de hoy y sus conflictos son estancados, en su inercia, y statu quo porque no hay un orden internacional que todos acepten y funcione. Lo que queda es una suerte de oxímoron, de “entropía controlada” o “entropía goteada” -el “Doomsday” no llega nunca, aunque parece llegar y estar cada vez más cerca- la que, al final, entretiene a las redes sociales que se divierten en subir videos de algún fallecido en una guerra o de personas huyendo de las llamas con el tradicional sonido de fondo y para mostrar sorpresa y empatía, “Oh My God”. Pero lo que hay es disfrute con ver a otros sufrir. Es la manera para hacer “catarsis” en un mundo cuyas instituciones no funcionan.

Así pasa con Venezuela, en su escala: si se quiere sacar a Maduro, no será con recetas -tienen 12 años de fracasos- tipo “aumentar los costos de permanencia, bajar los de salida, y dar incentivos” -que TODA la oposición asumió como paradigma, en mala hora, porque es un factor que explica su fracaso- sino con una acción militar directa que no debe ser contra peñeros.

Aunque Brian Nichols no se refería a una acción de guerra por parte de los EUA sino a una respuesta de las FAN de Venezuela, interna, pero es la lógica a la que Trump se enfrenta en el caso venezolano. En una entrevista en La Gran Aldea publicada el 10-9-25, el diplomático norteamericano señaló que, “Ha quedado demostrado que para quitarle el poder a Maduro se requiere una actuación militar que lo remueva”. Ese es el punto: o es el “rise up” interno -que la oposición Machado no puede concretar, por la represión del Estado y por su arrogancia política, aunque deja ver que será el 19 de octubre- o es la acción militar interna o externa. La primera se busca con las “psyops”.

Está una tercera opción -que es en la que creo- que es lograr el cambio político al participar dentro de las reglas del sistema autoritario, con una victoria electoral y negociación que suponga el reconocimiento de dos fuerzas antagónicas. Es decir, el cambio político es, principalmente, interno, a través de movimientos y partidos dentro de Venezuela. Un acuerdo para “regular la guerra”, si es posible y aunque el término desagrade en tuiter. No es la capitulación o rendición -que la oposición Machado camufla con la palabra “negociación”- sino una negociación real entre iguales para reconocerse y explorar si dejan que los venezolanos puedan llevar una vida en paz -no autoritaria, ni tampoco la paz del chantaje que ofrece la oposición Machado- para progresar o simplemente vivir sin el peso que significa existir en la cotidianidad de la Venezuela de hoy.

Esta posición, en el momento actual, está debilitada no solo por el conflicto Venezuela-EUA sino, nuevamente, porque quienes creen en ella están encallejonados por el discurso de la oposición Machado en redes sociales, para cuidarse que no le digan “con mis narcos no te metas” o el trillado “colaboracionista”. Otra vez atemorizada por el chantaje de cierta oposición y sin poder hacer algo porque tampoco tiene fuerza política y en el contexto venezolano de hoy, es difícil que la pueda construir.

La política interna se polariza entre Maduro y la oposición Machado. Los demás, son como espectadores silentes que solo ven, pero no pueden hacer mucho más allá de algunos tuits que los “batallones” de Machado destrozan, tanto al mensaje como al mensajero. La respuesta, entonces, es la “espiral del silencio” porque en Venezuela hay que cuidar la “reputación y credibilidad” que es importante para las elites. Todas se conocen y caben en el auditorio de El Trasnocho, y probablemente queden puestos vacíos. En el país de los amigos, la reputación se cuida. Y la oposición Machado con sus tuiteros, chantajea con la reputación.

Así como como con Rusia Trump deberá tomar una decisión porque su margen para evitarla o dar explicaciones -como trató de hacerlo con los drones rusos en Polonia; señaló que “pudo haber sido un error”- que seguramente serán sanciones y no una acción militar, con Venezuela pasa lo mismo. En nuestro país sí puede ser una acción militar. No diría que vaya a ser. Más bien, este artículo argumenta que “los vientos de guerra se enfrían” pero no porque la “guerra” se haya abordado, tenga un ganador, o se converse sobre ella. Sencillamente porque el paradigma que sostiene la tesis que domina en la oposición y en los EUA fracasa nuevamente, lo que pone la disyuntiva: o se reconoce a Maduro o se le derriba, pero no con bombazos a peñeros. Esa es la decisión para Trump ¿Pasa a una nueva etapa de la guerra, lo deja así, sale discretamente del conflicto, otra opción? Pasar a una nueva etapa de la guerra tendrá implicaciones importantes tanto en los EUA como en Venezuela.

En los próximos artículos desarrollaré los escenarios que se derivan de mi hipótesis de enfriamiento “de los vientos de guerra”. Por supuesto, tengo mis opciones en los escenarios. Es que el gobierno de Maduro se mantenga y qué le quedaría al gobierno de los EUA porque la estrategia de presión versión 2025 fracasaría. En este escenario, EUA tendría un problema reputacional pero no político; mientras que el de Venezuela sería un problema político y no reputacional. El punto aquí para los EUA es ¿cómo queda su propuesta de estrategia de defensa nacional que pone el peso en el hemisferio y no en China o Rusia? Igual Venezuela. El ministro de la defensa, general Padrino López, habló que nuestro país recuperará y reforzará su proyección en el Caribe ¿Cómo sería?

Lo anterior porque en un encuentro con medios, a Trump le preguntaron cuál mensaje le enviaría a Maduro. Expresó que no enviara migrantes del TDA y drogas a los EUA. Nada de “abandone el poder”. Asumamos que es cierta la acusación de Trump sobre Maduro -para mí no son ciertas, ninguna de las dos- significa que si Maduro no envía ni migrantes ni narcóticos ¿entonces no hay “regime change” porque “ya no hay botes en el Caribe”? Es decir, no el derrocamiento del gobierno sino la contención del gobierno ¿Por eso Trump dijo lo que dijo y Grenell apareció con el mensaje de “una oportunidad para la paz”? ¿Es acabar con los “modelos criminales” o contenerlos? ¿Es lo que Trump planteó en su tuit del 20 de septiembre?

Pero hay otros escenarios que no voy a desarrollar. El inverso, por ejemplo, que el gobierno de Maduro caiga por la acción de los EUA, y cuál sería el escenario para Venezuela y para el Norte.

El gran tema es, a partir de la hipótesis que el quiebre versión 2025 fracasará ¿todo volverá a ser igual que antes de marzo de 2025? Mi respuesta es no. La desarrollaré en próximos artículos para El Cooperante.







