Se filtra audio que confirma que Johnny Depp fue maltratado por Amber Heard

Caracas.- La polémica legal entre el actor estadounidense Jhonny Depp y su exesposa, Amber Heard, dio un giro inesperado al filtrarse a la web un audio en el que ella admite haber golpeado al protagonista de ‘Piratas del Caribe’ en una discusión antes de su divorcio.

Depp y Heard se divorciaron en medio de un escándalo por denuncias de abuso físico hasta llegar a los juzgados.

La actriz acusó a Jhonny de violencia familiar en 2016, en su defensa el actor llevó pruebas a los juzgados; sin embargo, no actuaron a su favor por ser hombre. Tras mantener por años la disputa, el tiempo parece haberle dado la razón a Depp luego de que Daily Mail publicara un audio en el que la actriz admite que lo golpeó en la cara en un ataque de ira.

“Lamento no haberte golpeado en la cara con una cachetada adecuada, pero te estaba golpeando, no te estaba dando un puñetazo. No sé cuál fue el verdadero movimiento de mi mano, pero estás bien, no te lastimé”, es lo que dice Amber en el audio.