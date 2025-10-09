Se hicieron virales: las fotos de la Milicia Bolivariana en "entrenamiento"

Caracas/Foto: AFP.- La Milicia Bolivariana participó el día miércoles en un "entrenamiento" armado en el estado La Guaira, después de que esa entidad, junto a Carabobo, amanecieran militarizadas el 8 de octubre, como parte del 'Plan Independencia 200' encabezado por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Fotografías de la Agence France-Presse (AFP) mostraron a los milicianos con armas largas en mano, como parte de los ejercicios ante las tensiones con EE. UU.

Cabello, por su parte, encabezó el acto en La Guaira junto al gobernador, José Alejandro Terán; el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en la entidad, el almirante Gregorio Briceño; y uniformados y miembros de la Milicia.

"Ahora con el asedio que el imperialismo norteamericano ha intentado contra nuestro país, Venezuela toda se moviliza, organizadamente (…) en unas acciones territoriales en los estados La Guaira y (…) Carabobo, en el marco de la operación ‘Independencia 200′", expresó ese día.

Asimismo, señaló que tienen una lista de "chequeos, de actividades" y abarcarán "objetivos muy claros" en instituciones, organismos y servicios públicos. En ese punto, mencionó infraestructuras como aeropuertos, puertos, entre otros.

Llaman a "estar preparados"

Por su parte, ese mismo día, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó como una “amenaza seria” las operaciones de Estados Unidos en el Caribe y llamó a la población a “prepararse” ante posibles acciones.

“Quiero alertar a la población que tenemos que prepararnos, porque la irracionalidad con que actúa el imperialismo norteamericano no es normal. Es antipolítica, es antihumana, es guerrerista, es grosera, es vulgar”, afirmó durante una rueda de prensa desde La Guaira.

El ministro calificó el despliegue en la región como “millonario” y “seriamente amenazante”. Asimismo, afirmó que las maniobras incluyen buques, aeronaves, drones y fuerzas especiales movilizadas no solo en el Caribe, sino en áreas cercanas a las costas venezolanas.

“No quiero imprimir alarmismo, pero sí realismo: mientras más preparados estemos como sociedad y liderazgo político-militar, mejor podremos enfrentar cualquier contingencia”, dijo.

Además, alertó sobre "operaciones encubiertas dentro del territorio nacional". Señaló que las "formas de agresión pueden incluir sabotajes al suministro de gas, ataques a vías y a la distribución de alimentos, asesinatos selectivos y la introducción de fuerzas especiales para acometer acciones disruptivas dentro del territorio nacional”.

El ministro cerró su intervención reiterando el llamado a la preparación y la acción coordinada entre fuerzas y sociedad. “Aquí estamos con la cabeza levantada y la dignidad intacta. Vamos a la ofensiva permanente y a la resistencia activa prolongada. No se trata de concentrar. Siempre es bueno concentrar a la gente, hablar a la gente, orientar a la gente. Pero tenemos que ir más a la acción", manifestó.









