Se hizo viral: streamer dio a luz durante una transmisión por Twitch que duró ocho horas

Caracas/Foto: Archivo.- Fandy, una streamer de 33 años e influencer del mundo de los videojuegos, se hizo viral en redes sociales después de que diera a luz durante una transmisión en vivo que duró hasta ocho horas, tras comenzar el martes 7 de octubre y terminar temprano el miércoles.

Más de 50.000 personas vieron la transmisión en vivo de Fandy, quien se dedica a jugar videojuegos como World of Warcraft y League of Legends.

"Transmití en vivo mi parto a la comunidad a la que le había estado transmitiendo durante 10 años. Estoy muy agradecida por la cantidad de personas que se conectaron para compartir este momento especial con nosotros, y sumamente agradecida con mis amigos increíbles que dejaron todo ese día para apoyarme durante todo el proceso", escribió en su cuenta de Instagram.

Al final del video transmitido en vivo, la streamer aparece en una bañera inflable llena de agua, mientras su esposo Adam está a su lado. Además, los acompañó un equipo de personas que ayudaron con el parto y la transmisión en vivo.

En la publicación de Instagram, Fandy también se refirió a las críticas que recibió al respecto. "Se han documentado muchísimos nacimientos. Este no es diferente a los miles que existen, solo que se hizo en un formato en vivo, lo que mostró todo el proceso del parto -lo desagradable y lo no tan agradable incluidos-".

"Fue una de las cosas más difíciles que he hecho y elegí dar a luz en casa porque mi parto anterior fue en un hospital y no fui fan de cómo no te permiten tener mucha libertad de decisión. Tenía un plan preparado en caso de que ocurrieran complicaciones y fuera necesario el traslado al hospital, y me aseguré de que mi embarazo fuera de bajo riesgo e hice todo lo posible para que todo se hiciera de forma segura. Mi matrona y mi enfermera llevaban más de 20 años haciendo su trabajo y habían atendido a miles de bebés. Me sentí muy cómoda con mi decisión para mi familia", acuñó.

Además, la streamer aprovechó para responder a quienes la señalaron de sacar provecho del nacimiento de su hija, de nombre Luna. Se defendió diciendo que nunca pidió suscripciones ni estableció metas durante la transmisión.

"No estoy segura de si tenía siquiera activadas las alertas. Los anuncios se redujeron al nivel mínimo, como siempre, y no se aumentaron. Y como esto no será mi contenido habitual, no se trataba de crear una nueva audiencia. No se usó a mi hija para mi beneficio personal, estaba compartiendo algo personal y, al hacerlo, creando un recuerdo que nunca olvidaré", apostilló.

Por último, reveló que eliminó su cuenta de OnlyFans y que volvería a la creación de contenido como streamer a tiempo completo.

"Hace 10 años comencé mi camino en la creación de contenido como solo streamer y eso es lo que voy a ser a partir de ahora. Mi siguiente etapa empieza ahora. Gracias por ser parte del camino", cerró.