"Se le considera armado y peligroso": FBI incluye a Jordan Goudreau en su lista de los más buscados

Caracas / Foto: AP.- La Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) emitió una orden de arresto contra Jordan Goudreau, exmiembro de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, acusado de organizar la Operación Gedeón, un intento de infiltrarse en Venezuela por vía marítima para "derrocar" a Nicolás Maduro.

"Jordan Guy MacDonald Goudreau es buscado por el FBI por no comparecer a una audiencia de revocación de fianza por varios cargos relacionados con armas en el Tribunal Federal de los Estados Unidos en Tampa, Florida, el 31 de octubre de 2025. Ex miembro de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, se le considera armado y peligroso", escribió el organismo en su cuenta de X.

Un juez federal de Tampa emitió el pasado 31 de octubre una orden de arresto contra Goudreau después de que no se presentara a una audiencia sobre su posible reincarcelamiento por "violar las condiciones de su libertad condicional".

El juez Christopher Tuite decidió emitir la orden de detención después de esperar 30 minutos a que el acusado se presentara. Mientras tanto, su monitor de tobillo permanecía en Tampa, donde recibía terapia asistida con caballos bajo la supervisión del Departamento de Asuntos de Veteranos.

Su vinculación con Venezuela

Goudreau está vinculado al fallido plan de crear una fuerza mercenaria de desertores del ejército venezolano para ingresar desde Colombia y derrocar al presidente Nicolás Maduro. El operativo, conocido informalmente como la “Bahía de los Cochinos 2020”, fue descubierto antes de su ejecución y resultó en varios muertos y la detención de dos colaboradores de Goudreau en Venezuela.

La relación entre Goudreau y Gatien se deterioró tras el estreno del documental de la cineasta, “Hombres de guerra”, que explora el operativo. Gatien acusó al exmilitar de coacción financiera, engaño y conducta amenazante, e indicó que incumplió un acuerdo para poner a disposición sus recursos económicos como garantía de la fianza.

El caso también involucra la custodia de armas. Una pareja de Oklahoma declaró que Goudreau intentó que hicieran acusaciones falsas contra Gatien para protegerse legalmente, presionándolos incluso para firmar declaraciones fraudulentas.

Goudreau, canadiense, asegura haber actuado en "defensa de la democracia venezolana", trabajando con aliados del opositor Juan Guaidó. Sin embargo, su plan nunca tuvo éxito y se desarrolló bajo acusaciones de "improvisación y falta de respaldo logístico frente a las fuerzas de seguridad de Maduro".

Actualmente, Goudreau también enfrenta investigaciones por la posesión de rifles AR-15 sin licencia, mientras que su empresa de seguridad, Silvercorp, aparece vinculada al envío de equipos y armas a campamentos clandestinos en Colombia.

El FBI advierte que Goudreau debe ser considerado armado y peligroso. Mide 1,73 metros, pesa 77 kilos, tiene cabello rubio y ojos marrones, y posee un tatuaje en el tobillo izquierdo. Además, habla inglés y español.

La agencia estadounidense solicitó a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con su oficina local, la embajada o el consulado de EE. UU.







