Vitrina
Sean "Diddy" Combs fue condenado a cuatro años y dos meses de cárcel por prostitución
Los seis hijos adultos de Combs también participaron en la audiencia de este 3 de octubre, defendiendo al rapero y asegurando que “se ha transformado por completo” desde su arresto en 2024
Caracas/Foto: Spectrum News. – El rapero y productor discográfico estadounidense Sean “Diddy” Combs fue condenado este viernes a cuatro años y dos meses de prisión, tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución, informó Variety. La revista indicó que se espera que la defensa presente una apelación de inmediato.
Lea también: Muere Henry Martínez Mota, compositor emblemático de la música venezolana
Desde julio, los abogados de Combs habían presentado varias mociones de absolución y solicitaron una condena reducida de 14 meses, lo que, considerando el tiempo ya cumplido, lo liberaría antes de fin de año.
Por su parte, la fiscalía federal pedía inicialmente entre 4 y 5 años de prisión, pero a principios de esta semana elevó la solicitud a más de 11 años.
Durante la audiencia, la fiscal Christy Slavik aseguró que Combs “no ha admitido su culpabilidad” ni “aceptado la responsabilidad”, calificando su postura de “incoherente con la realidad”.
“Su respeto por la ley es solo palabrería”, afirmó, al señalar que el magnate musical había reservado incluso una conferencia en Miami para la próxima semana. “Eso es el colmo de la arrogancia”, añadió.
Argumentos de la defensa
El abogado Jason Driscoll refutó los señalamientos, mientras que Nicole Westmoreland, integrante del equipo legal, rompió en llanto durante su intervención, al describir a Combs como una “inspiración” y un pionero empresarial.
Relató que durante los últimos 13 meses en el Centro de Detención Metropolitano, el rapero impartió un curso de seis semanas de emprendimiento para otros reclusos.
“El Sr. Combs puede llegar a muchos más desde fuera que desde dentro”, dijo, solicitando una sentencia menos severa.
Testimonios de sus hijos
Los seis hijos adultos de Combs también participaron en la audiencia de este 3 de octubre, defendiendo al rapero y asegurando que “se ha transformado por completo” desde su arresto en 2024.
“Es mi héroe… sigue siendo mi superhéroe”, expresó entre lágrimas Christian Combs, quien comenzó diciendo lo mucho que se parece a su padre. “Por favor, tengan paciencia con mi familia”, añadió.
Sus hijas Jessie, Chance y D’Lila lloraron en la sala al contar cómo crecieron sin su madre, Kim Porter, fallecida en 2018.
“Necesitamos a nuestro padre”, dijo Chance. “No podemos ver a nuestra hermanita crecer sin él”, agregó, en alusión a Love, de 2 años.
El alegato del trauma y las adicciones
Otro de sus defensores, Brian Steel —quien también representó al rapero Young Thug en un caso de extorsión—, argumentó que la violencia de Combs fue consecuencia de un “trauma no tratado” y de una “feroz adicción a las drogas”.
Explicó que tras un procedimiento médico en el año 2000, Combs fue recetado con analgésicos y, desde entonces hasta 2024, “Sean ha estado drogado todos los días”.
Steel denunció además las duras condiciones en prisión: relató que Combs fue atacado por un recluso con una cuchilla, que no ha dormido más de dos horas seguidas en un año, que no ha visto la luz del sol salvo en sus traslados al tribunal y que sobrevive con “papas fritas todo el día” y agua “contaminada”.
En la madrugada de este viernes, Combs envió una carta al juez pidiendo clemencia. En ella se disculpó por el dolor causado y prometió no reincidir.
“Me he sentido humillado y destrozado hasta la médula”, escribió, describiendo su “terrible situación” en la cárcel.
Declaración del equipo de Cassie Ventura
Tras conocerse la sentencia, Douglas H. Wigdor, abogado de la cantante Cassie Ventura, una de las principales denunciantes, declaró a Variety:
“Al compartir su experiencia, Cassie ha dejado una huella imborrable tanto en la industria del entretenimiento como en la lucha por la justicia. Creemos y apoyamos a nuestra clienta, quien demostró una valentía ejemplar durante todo este juicio. Este caso mostró que el cambio era necesario desde hace mucho tiempo, y seguiremos luchando por los sobrevivientes”.
El juicio
El proceso contra Combs comenzó en mayo y se extendió durante dos meses. El fundador de Bad Boy Records enfrentó cargos de tráfico sexual y conspiración para cometer extorsión, por los cuales fue absuelto, evitando una posible cadena perpetua.
Más de 30 testigos declararon en su contra, acusándolo de distribución de drogas, incendio provocado y violación. Ventura y otra expareja alegaron que fueron obligadas a mantener cientos de “relaciones sexuales” en maratones de varios días, bajo consumo de drogas, muchas veces grabadas y con acompañantes masculinos trasladados en avión por Combs.
Los fiscales lo describieron como el líder de una organización criminal y un traficante sexual que abusaba de mujeres y las drogaba para cumplir sus fantasías. La defensa insistió en que se trataba de relaciones tóxicas, pero consensuadas.
Llegan a Venezuela 313 migrantes, entre ellos 10 niños, en vuelo procedente de EE. UU.
Sean "Diddy" Combs fue condenado a cuatro años y dos meses de cárcel por prostitución
Maduro reitera que "jamás reconocerá" laudo que otorgó el Esequibo a Guayana
Juicio entre Laidy Gómez y Freddy Bernal se resolvió con una disculpa pública de la exgobernadora
Padrino López confirma dos militares muertos en accidente aéreo en Aragua y anuncia investigación
EE. UU. anunció "ataque letal" contra embarcación frente a las costas venezolanas: cuatro "terroristas" murieron
Reportan accidente de helicóptero militar en Aragua: habría al menos dos fallecidos
New York Times: Trump notifica al Congreso que está en "conflicto armado formal" con los carteles de droga
En Cumaná: detienen a una mujer por estafar con la compraventa de dólares
Celso Amorim entrena a Lula para impedir burlas de Donald Trump
Ministerio Público imputa a dos exfiscales de Lara por delitos de corrupción
Depositan otro bono por el Sistema Patria: sepa quiénes lo recibirán
NFC llega a Bancamiga: ahora los pagos móviles se hacen con un acercamiento
Sin mucho trámite y fácil: cómo obtener USDT para evadir escasez de dólares
Tendencias
-
Mundo1 día.
New York Times: Trump notifica al Congreso que está en "conflicto armado formal" con los carteles de droga
-
Sucesos1 día.
Ministerio Público imputa a dos exfiscales de Lara por delitos de corrupción
-
Economía1 día.
OpenAI se convierte en la startup más valiosa del mundo y supera a SpaceX de Musk
-
Mundo2 días.
Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. sobre Maduro: "Queremos que sea llevado ante la justicia"
-
Economía2 días.
Seniat recaudó 777,88 millones de dólares en septiembre
-
La Lupa1 día.
El oscuro currículum del hombre que regañó a los altos mandos militares de Estados Unidos
-
País1 día.
Plataforma Unitaria está indignada por lanzamientos de fuegos artificiales desde El Helicoide
-
Economía1 día.
Ridery emitirá papeles comerciales por un millón de dólares liquidables en bolívares