Sean "Diddy" Combs fue condenado a cuatro años y dos meses de cárcel por prostitución

Caracas/Foto: Spectrum News. – El rapero y productor discográfico estadounidense Sean “Diddy” Combs fue condenado este viernes a cuatro años y dos meses de prisión, tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución, informó Variety. La revista indicó que se espera que la defensa presente una apelación de inmediato.

Desde julio, los abogados de Combs habían presentado varias mociones de absolución y solicitaron una condena reducida de 14 meses, lo que, considerando el tiempo ya cumplido, lo liberaría antes de fin de año.

Por su parte, la fiscalía federal pedía inicialmente entre 4 y 5 años de prisión, pero a principios de esta semana elevó la solicitud a más de 11 años.

Durante la audiencia, la fiscal Christy Slavik aseguró que Combs “no ha admitido su culpabilidad” ni “aceptado la responsabilidad”, calificando su postura de “incoherente con la realidad”.

“Su respeto por la ley es solo palabrería”, afirmó, al señalar que el magnate musical había reservado incluso una conferencia en Miami para la próxima semana. “Eso es el colmo de la arrogancia”, añadió.

Advertisement

Argumentos de la defensa

El abogado Jason Driscoll refutó los señalamientos, mientras que Nicole Westmoreland, integrante del equipo legal, rompió en llanto durante su intervención, al describir a Combs como una “inspiración” y un pionero empresarial.

Relató que durante los últimos 13 meses en el Centro de Detención Metropolitano, el rapero impartió un curso de seis semanas de emprendimiento para otros reclusos.

“El Sr. Combs puede llegar a muchos más desde fuera que desde dentro”, dijo, solicitando una sentencia menos severa.

Testimonios de sus hijos

Los seis hijos adultos de Combs también participaron en la audiencia de este 3 de octubre, defendiendo al rapero y asegurando que “se ha transformado por completo” desde su arresto en 2024.

“Es mi héroe… sigue siendo mi superhéroe”, expresó entre lágrimas Christian Combs, quien comenzó diciendo lo mucho que se parece a su padre. “Por favor, tengan paciencia con mi familia”, añadió.

Advertisement

Sus hijas Jessie, Chance y D’Lila lloraron en la sala al contar cómo crecieron sin su madre, Kim Porter, fallecida en 2018.

“Necesitamos a nuestro padre”, dijo Chance. “No podemos ver a nuestra hermanita crecer sin él”, agregó, en alusión a Love, de 2 años.

El alegato del trauma y las adicciones

Otro de sus defensores, Brian Steel —quien también representó al rapero Young Thug en un caso de extorsión—, argumentó que la violencia de Combs fue consecuencia de un “trauma no tratado” y de una “feroz adicción a las drogas”.

Explicó que tras un procedimiento médico en el año 2000, Combs fue recetado con analgésicos y, desde entonces hasta 2024, “Sean ha estado drogado todos los días”.

Steel denunció además las duras condiciones en prisión: relató que Combs fue atacado por un recluso con una cuchilla, que no ha dormido más de dos horas seguidas en un año, que no ha visto la luz del sol salvo en sus traslados al tribunal y que sobrevive con “papas fritas todo el día” y agua “contaminada”.

Advertisement

En la madrugada de este viernes, Combs envió una carta al juez pidiendo clemencia. En ella se disculpó por el dolor causado y prometió no reincidir.

“Me he sentido humillado y destrozado hasta la médula”, escribió, describiendo su “terrible situación” en la cárcel.

Declaración del equipo de Cassie Ventura

Tras conocerse la sentencia, Douglas H. Wigdor, abogado de la cantante Cassie Ventura, una de las principales denunciantes, declaró a Variety:

“Al compartir su experiencia, Cassie ha dejado una huella imborrable tanto en la industria del entretenimiento como en la lucha por la justicia. Creemos y apoyamos a nuestra clienta, quien demostró una valentía ejemplar durante todo este juicio. Este caso mostró que el cambio era necesario desde hace mucho tiempo, y seguiremos luchando por los sobrevivientes”.

El juicio

El proceso contra Combs comenzó en mayo y se extendió durante dos meses. El fundador de Bad Boy Records enfrentó cargos de tráfico sexual y conspiración para cometer extorsión, por los cuales fue absuelto, evitando una posible cadena perpetua.

Advertisement

Más de 30 testigos declararon en su contra, acusándolo de distribución de drogas, incendio provocado y violación. Ventura y otra expareja alegaron que fueron obligadas a mantener cientos de “relaciones sexuales” en maratones de varios días, bajo consumo de drogas, muchas veces grabadas y con acompañantes masculinos trasladados en avión por Combs.

Los fiscales lo describieron como el líder de una organización criminal y un traficante sexual que abusaba de mujeres y las drogaba para cumplir sus fantasías. La defensa insistió en que se trataba de relaciones tóxicas, pero consensuadas.

Advertisement