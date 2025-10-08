Secretaría general de la OEA respalda solicitud de la CIDH para una visita "in loco" a Venezuela

Caracas/Foto: Archivo.- La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reafirmó este miércoles su respaldo a la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hacer una visita “in loco” (en el terreno) a Venezuela durante el último trimestre de 2025.

En un comunicado publicado por el secretario Albert Ramdin, la OEA puntualizó que el objetivo de la misión es observar y evaluar la situación de los derechos humanos en el país. Asimismo, enfatizó que una visita constituye un paso concreto y significativo hacia la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de la dignidad humana.

“La urgencia de esta solicitud se ve subrayada por las preocupaciones documentadas en hallazgos previos de la Comisión y reforzada en la presentación de hoy. Una visita “in loco” representaría un paso significativo y concreto hacia la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de la dignidad humana”, se detalla.

Subrayó que la credibilidad de las instituciones multilaterales se mide por la eficacia de sus acciones, y no solo por la elocuencia de sus declaraciones. Por ello, acotó que mantiene su firme compromiso con los principios de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho.

Por último, reafirmó su compromiso de colaborar con los Estados Miembros, la sociedad civil y los socios internacionales para apoyar el mandato de la CIDH y garantizar que la visita se efectúe con las necesarias condiciones de acceso, independencia y cooperación institucional.

Advertisement

Solicitud de la CIDH al Consejo de la OEA

La urgencia de la solicitud fue reforzada durante la presentación de la comisionada Gloria Monique de Mees, relatora para Venezuela de la CIDH, ante el Consejo Permanente de la OEA.

En su intervención, la comisionada detalló que el objetivo de la misión es primordialmente observar de primera mano la situación humanitaria, prestando especial atención a las condiciones de las personas privadas de libertad en "El Helicoide".

La solicitud de la visita se remitió en septiembre de 2025. A la fecha, el Estado venezolano no ha dado ninguna respuesta. La CIDH señaló que una visita al centro de reclusión es “esencial” y que la Comisión tiene la intención de reunirse con actores estatales y no estatales, víctimas y organizaciones de derechos humanos en todo el país.

La comisionada de Mees recordó que la última visita de la CIDH a Venezuela ocurrió en 2002 y que cada solicitud posterior, en 2017, 2020 y 2024, no se aprobó. A pesar de los obstáculos, la CIDH ha emitido 23 medidas cautelares en 2024 y 25 en 2025 para proteger a personas en riesgo. La relatora concluyó que autorizar la visita de la Comisión "señalaría una genuina voluntad" de cumplir con las obligaciones internacionales.

La Secretaría General de la OEA reitera su pleno respaldo a la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos @CIDH, para realizar una visita “in loco” a #Venezuela durante el último trimestre de 2025, con el propósito de observar y evaluar la situación de los… https://t.co/vQJucnQ9P2— SG_OEA_OAS (@SG_OEA_OAS) October 8, 2025

Text of the presentation to the Permanent Council by the Rapporteur for Venezuela of the@CIDH, Gloria Monique de Mees, on the request made to Venezuela to make an on-site visit in the last quarter of 2025 to observe the human rights situation, especially as regards persons… pic.twitter.com/VgP6QBu1GZ— OAS (@OAS_official) October 8, 2025