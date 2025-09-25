Mundo
Secretario de Defensa de EE. UU. convocó a una "reunión urgente" de altos mandos militares
La reunión fue convocada con mínimo preaviso y sin que se haya comunicado oficialmente la agenda o los motivos específicos del encuentro, incluso a los más altos rangos del escalafón militar
Caracas / Foto: Archivo.- El secretario de Defensa Pete Hegseth, convocó este jueves a una reunión extraordinaria con numerosos generales y almirantes en la base de Quantico, Virginia, para principios de la próxima semana, en lo que funcionarios estadounidenses describen como un movimiento poco convencional por su escala y la breve antelación del llamado.
La convocatoria, confirmada por portavoces del Pentágono a CBS News, incluye a altos mandos militares destacados en diferentes partes del mundo, quienes deberán presentarse personalmente en las instalaciones de Virginia.
La reunión fue convocada con mínimo preaviso y sin que se haya comunicado oficialmente la agenda o los motivos específicos del encuentro, incluso a los más altos rangos del escalafón militar. La naturaleza abrupta y secreta de la convocatoria ha creado un clima de incertidumbre dentro del establishment de defensa estadounidense.
El portavoz principal Sean Parnell señaló que "el Secretario de Guerra se dirigirá a sus altos mandos militares", utilizando la nueva denominación que el presidente Trump estableció mediante orden ejecutiva a principios de año, aunque este cambio requiere aún la ratificación del Congreso.
El encuentro se produce en un contexto de transformación dentro del Departamento de Defensa, luego de que Hegseth anunciara planes para reducir en un 20% los cargos de generales de cuatro estrellas en servicio activo y en la Guardia Nacional. En declaraciones anteriores, el secretario había cuestionado la necesidad de mantener la estructura actual, señalando que "ganamos la Segunda Guerra Mundial con siete generales de cuatro estrellas (…) Hoy tenemos 44".
Aunque no se ha confirmado oficialmente la agenda de la reunión, analistas sugieren que podría abordarse la implementación de la nueva Estrategia de Defensa Nacional, que se espera otorgue mayor prioridad a las operaciones en el Comando Sur -como los recientes ataques contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes- y en el Comando Norte, particularmente en la frontera suroeste.
La convocatoria coincide con el estancamiento en las negociaciones presupuestarias del Congreso, que podrían derivar en un cierre gubernamental a partir del 1 de octubre. De ocurrir esto, el personal militar vería retrasados sus pagos, aunque permanecerían en sus funciones debido a la naturaleza esencial de sus servicios.
La reunión en Quantico representa un evento significativo en la temprana gestión de Hegseth, quien ya había manifestado su intención de revisar la estructura de mando militar durante una asamblea pública en el Pentágono celebrada en sus primeras semanas en el cargo.
