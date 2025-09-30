Mundo
Secretario de Defensa de EE. UU. ordena a alto mando militar "prepararse para la guerra"
Caracas / Foto: En reunión convocada este martes con los líderes militares de más alto rango de Estados Unidos, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que las fuerzas armadas deben "prepararse para la guerra" y concentrarse exclusivamente en el combate.
En desarrollo...
Donald Trump dice que EE. UU. "combatirá a los carteles de droga por tierra"
EE. UU. sitúa a Venezuela en el nivel 3 de países que "no cumplen en la lucha contra la trata de personas"
Familiares no creen que extrabajadora de la Alcaldía de Churuguara se haya suicidado
Oswaldo Vizcarrondo será el director técnico interino de la Vinotinto para amistosos de octubre
Zulia: sujeto le cortó el rostro a su exnovia embarazada con ayuda de su actual pareja
Trump anuncia plan para "poner fin" a la guerra de Israel contra Gaza
Nacho habla sobre problemas de salud de Chyno Miranda: “Se lo podemos adjudicar a los excesos”
Tras 19 meses desaparecido: hallan el cadáver de un comerciante en Carabobo y detienen a los homicidas
El venezolano Juan Ramírez se declaró culpable del fraude que provocó la quiebra de Nodus Bank
Bukele arremete contra la Asamblea General de la ONU y la tilda de "inútil"
Rusia dice estar "muy preocupada" por la situación cerca de las aguas territoriales de Venezuela
"Yo respeto tu opinión": Guaidó llama a la policía tras sentirse agredido por un venezolano que reclamó por "el dinero" (Video)
Europa pondrá en marcha un nuevo sistema digital de control fronterizo a partir del 12 de octubre
