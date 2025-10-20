Mundo
Secretario de Estado del Vaticano pide a Venezuela construir “sobre los cimientos de la justicia”
El papa León XIV canonizó el domingo a siete beatos, entre ellos a los venezolanos José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles
Caracas / Foto: Vatican News.- El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, exhortó este lunes a los venezolanos a “construir sobre los cimientos de la justicia, la verdad, la libertad y el amor”, durante la misa de acción de gracias por la canonización de los primeros santos venezolanos, José Gregorio Hernández y María Carmen Rendiles.
Según la Oficina de Prensa del Vaticano, la ceremonia se celebró en la Basílica de San Pedro y contó con la participación de obispos, sacerdotes y peregrinos venezolanos que viajaron a Roma para participar en las celebraciones encabezadas el domingo por el papa León XIV.
“Querida Venezuela, solo así podrás responder a tu vocación de paz, si la construyes sobre los cimientos de la justicia, de la verdad, de la libertad y del amor”, expresó Parolin durante su homilía, en la que recordó la necesidad de "respetar los derechos humanos, promover el encuentro y la convivencia democrática, y buscar soluciones comunes a los grandes problemas del país".
El cardenal pidió no desaprovechar este “Kairos”, o momento de gracia, que representa la canonización de los nuevos santos. “¡No lo dejen pasar inútilmente!”, advirtió.
Durante su mensaje, Parolin destacó que José Gregorio Hernández y la Madre Carmen son “santos para todos”, ejemplos de entrega, servicio y fe. “En san José Gregorio lo vemos recorrer las calles con su pericia médica y el bálsamo del consuelo; en la Madre Carmen, la Iglesia rinde homenaje a la mujer fuerte que transmite la fe y construye esperanza”, dijo.
La misa fue acompañada por el Coro Simón Bolívar del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela. Al cierre, el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord, expresó palabras de agradecimiento en nombre de la Iglesia venezolana.
Sobre la canonización
El papa León XIV canonizó el domingo a siete beatos, entre ellos a los venezolanos José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. Con esta ceremonia, la Iglesia Católica universal suma siete nuevos santos.
Además de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los otros cinco nuevos santos son: Ignacio Choukrallah Maloyan, arzobispo católico armenio de Mardin; Pedro To Rot, laico y catequista de Nueva Guinea; Vincenza Maria Poloni, fundadora del Instituto de las Hermanas de la Misericordia de Verona; María Troncatti, monja profesa de la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora; y Bartolo Longo, fundador del Santuario de Pompeya.
Tras consagrar a los dos primeros santos venezolanos, León XIV expresó: "tenemos ante nosotros a siete testigos, los nuevos santos, que, con la gracia de Dios, mantuvieron encendida la lámpara de la fe".
Cerca de 55.000 personas se congregaron en la plaza de San Pedro para asistir a la misa de canonización.
