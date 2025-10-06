Secretario de Guerra de EE. UU. dice que están "autorizados" para llevar a cabo ataques en el Caribe

Caracas/Foto: AP.- El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, aseguró el domingo que cuentan con "toda la autorización necesaria" para llevar a cabo los ataques en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, maniobras que consideró "legales".

Durante una entrevista con Fox News, dijo que el Pentágono posee "todas las autorizaciones necesarias. Estos (los blancos) son designados como organizaciones terroristas extranjeras".

"Si estás en nuestro hemisferio, si estás en el Caribe, si estás al norte de Venezuela y quieres traficar drogas a Estados Unidos, eres un objetivo legítimo del ejército de Estados Unidos", justificó el secretario de Guerra.

De igual forma, alegó que las operaciones "no son improvisadas", sino que están basadas "en inteligencia muy precisa". "Sabemos de dónde vienen, sabemos para quién trabajan, sabemos a dónde van, sabemos qué transportan, sabemos cuántas personas hay en ese barco".

El funcionario también recalcó que el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha establecido que los cárteles "son grupos armados no estatales" y que los ha designado "como organizaciones terroristas". "Ha determinado que sus acciones constituyen un ataque armado contra Estados Unidos", apuntó.

Trump anuncia nuevo ataque

El mismo domingo, Trump anunció que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un nuevo ataque contra una lancha en el Caribe, presuntamente vinculada al narcotráfico.

“En las últimas semanas, la Marina ha apoyado nuestra misión de eliminar por completo al cártel terrorista. ¿Lo ven? Ya no hay lanchas en el agua. No encuentras ninguna. Nos cuesta mucho encontrarlas", dijo durante el acto conmemorativo por el 250.º aniversario de la Marina estadounidense.

Según el mandatario, cada una de estas naves estaría vinculada con miles de muertes por consumo de drogas en Estados Unidos, por lo que consideró las acciones militares “un acto de protección y justicia” hacia el pueblo estadounidense.

“Anoche hicimos otro (ataque). Ahora simplemente no podemos encontrar ninguna. Es la vieja historia: somos muy buenos en eso”, señaló.

Trump aseguró que su administración está frenando el tráfico de drogas hacia Estados Unidos “a un nivel nunca antes visto”, en lo que calificó como una estrategia para “proteger al pueblo estadounidense” de los efectos del narcotráfico internacional.

Trump también advirtió que, ante la disminución de las rutas marítimas, los grupos criminales intentarán ahora mover las drogas por tierra. “El fentanilo, los extranjeros y las drogas ya no están entrando por mar. Así que ahora tendremos que empezar a mirar por tierra, porque se verán obligados a hacerlo por esa vía. Y déjenme decirles algo: eso no va a terminar bien para ellos”, afirmó.

"A través del rocío del furioso combate y la niebla de la guerra naval, los marinos de Estados Unidos han demostrado una y otra vez que nuestra Armada hace el mejor trabajo que existe. Dominamos los cielos, acechamos en las profundidades y gobernamos los mares", sentenció.

En las últimas semanas, las operaciones estadounidenses han dejado al menos 21 muertos, sumando el ataque de EE. UU. del pasado viernes en el que murieron cuatro personas.







