Mundo
Secretario de Guerra de EE. UU. dice que están "autorizados" para llevar a cabo ataques en el Caribe
Pete Hegseth alegó que tales operaciones "no son improvisadas", sino que están basadas "en inteligencia muy precisa"
Caracas/Foto: AP.- El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, aseguró el domingo que cuentan con "toda la autorización necesaria" para llevar a cabo los ataques en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, maniobras que consideró "legales".
Lea también: ICE deportó a venezolano que contaba con TPS: su esposa e hijo de 15 meses quedaron solos en EE. UU.
Durante una entrevista con Fox News, dijo que el Pentágono posee "todas las autorizaciones necesarias. Estos (los blancos) son designados como organizaciones terroristas extranjeras".
"Si estás en nuestro hemisferio, si estás en el Caribe, si estás al norte de Venezuela y quieres traficar drogas a Estados Unidos, eres un objetivo legítimo del ejército de Estados Unidos", justificó el secretario de Guerra.
De igual forma, alegó que las operaciones "no son improvisadas", sino que están basadas "en inteligencia muy precisa". "Sabemos de dónde vienen, sabemos para quién trabajan, sabemos a dónde van, sabemos qué transportan, sabemos cuántas personas hay en ese barco".
El funcionario también recalcó que el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha establecido que los cárteles "son grupos armados no estatales" y que los ha designado "como organizaciones terroristas". "Ha determinado que sus acciones constituyen un ataque armado contra Estados Unidos", apuntó.
Trump anuncia nuevo ataque
El mismo domingo, Trump anunció que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un nuevo ataque contra una lancha en el Caribe, presuntamente vinculada al narcotráfico.
“En las últimas semanas, la Marina ha apoyado nuestra misión de eliminar por completo al cártel terrorista. ¿Lo ven? Ya no hay lanchas en el agua. No encuentras ninguna. Nos cuesta mucho encontrarlas", dijo durante el acto conmemorativo por el 250.º aniversario de la Marina estadounidense.
Según el mandatario, cada una de estas naves estaría vinculada con miles de muertes por consumo de drogas en Estados Unidos, por lo que consideró las acciones militares “un acto de protección y justicia” hacia el pueblo estadounidense.
“Anoche hicimos otro (ataque). Ahora simplemente no podemos encontrar ninguna. Es la vieja historia: somos muy buenos en eso”, señaló.
Trump aseguró que su administración está frenando el tráfico de drogas hacia Estados Unidos “a un nivel nunca antes visto”, en lo que calificó como una estrategia para “proteger al pueblo estadounidense” de los efectos del narcotráfico internacional.
Trump también advirtió que, ante la disminución de las rutas marítimas, los grupos criminales intentarán ahora mover las drogas por tierra. “El fentanilo, los extranjeros y las drogas ya no están entrando por mar. Así que ahora tendremos que empezar a mirar por tierra, porque se verán obligados a hacerlo por esa vía. Y déjenme decirles algo: eso no va a terminar bien para ellos”, afirmó.
"A través del rocío del furioso combate y la niebla de la guerra naval, los marinos de Estados Unidos han demostrado una y otra vez que nuestra Armada hace el mejor trabajo que existe. Dominamos los cielos, acechamos en las profundidades y gobernamos los mares", sentenció.
En las últimas semanas, las operaciones estadounidenses han dejado al menos 21 muertos, sumando el ataque de EE. UU. del pasado viernes en el que murieron cuatro personas.
Justicia argentina ratifica proceso legal contra Alberto Fernández por violencia de género
Con monto equivalente a 48.3 dólares: comenzó la entrega de un bono por el Sistema Patria
Casa Blanca evita dar detalles sobre una "fase dos" contra Venezuela: "No vamos a discutirlo"
Cabello asegura que policía diplomática mantiene “contacto constante” con EE. UU. tras presunto plan contra embajada
Anciano se lanzó a los rieles del Metro de Caracas en Los Dos Caminos
Playas de Lechería permanecerán cerradas 24 horas más por mar de fondo
La historia de amor del ex boina verde que invadió Venezuela lo podría devolver a la cárcel
El Top 10 de Netflix: estas son las producciones más vistas en Venezuela
Stefanía Fernández dejó de usar Netflix por esta razón
“Los días están contados”: El mensaje publicado por una funcionaria del FBI sobre despliegue en el Caribe
Maestra argentina ataca a una niña venezolana por defender a su compañera: “Vuélvase a su país”
"Me espera una operación": Osmariel Villalobos comparte detalles de su tratamiento tras ser diagnosticada con cáncer
Mujer murió tras "caer" al vacío en el centro comercial Sambil Chacao
Gobierno activa un bono para estos usuarios del Carnet de la Patria
Tendencias
-
Vitrina1 día.
Stefanía Fernández dejó de usar Netflix por esta razón
-
Sucesos8 horas.
Mujer murió tras "caer" al vacío en el centro comercial Sambil Chacao
-
País11 horas.
Jorge Rodríguez denuncia presunto plan de “falsa bandera” contra la Embajada de EE. UU. en Caracas
-
País1 día.
Lo que dijo César Miguel Rondón sobre la suspensión del TPS para los venezolanos
-
Tecnología1 día.
Google impulsa la "Era Gemini" y presenta la nueva generación de sus aplicaciones Home y Earth
-
Mundo1 día.
Trump evalúa la "fase dos" de la lucha antinarcóticos en el Caribe
-
Sucesos1 día.
FANB destruye campamento de minería ilegal en Amazonas
-
Mundo11 horas.
Trump anuncia nuevo ataque contra embarcación en el Caribe y dice que EE. UU. “es muy bueno en eso”