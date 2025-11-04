Según Diosdado Cabello, lo que queda del "enemigo interno son pedacitos”

Caracas/Foto: @mazo4f. — El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este martes que el “enemigo interno” está “muy dividido y muy desprestigiado", y que lo que queda de él “son pedacitos”.

“Hoy el enemigo interno está muy dividido, muy desprestigiado; lo que queda son pedacitos. Se ha demostrado en todos los espacios que ha sido y es muy corrupto. Se ha visto, y ellos mismos lo han demostrado, que entre ellos se odian; quizá se odian más entre ellos que lo que nos odian a nosotros”, dijo Cabello durante su intervención en el Congreso del PSUV-JPSUV.

Aseveró que la “ambición de poder” de la oposición “los ha llevado al faccionalismo” y que, en contraste, el chavismo “se ha ido convirtiendo en una estructura sólida como una roca”.

“Estos factores de la derecha jamás volverán a gobernar este país. Uno puede decir que no volverán, pero eso hay que hacerlo realidad; si no, se convierte en una consigna repetida”, expresó.

Cabello denunció además una “campaña feroz” contra el pueblo venezolano en los últimos tres meses. “No les importa mentir en nada; tapan una mentira con otra mentira. Hoy inventan algo y mañana inventan una cosa peor. Hay gente que puede atemorizarse o preocuparse, y allí es donde el partido debe estar en la calle, enfrentando al pueblo y hablándole”, añadió.

También señaló que los “vendepatria” han quedado “reducidos a su mínima expresión” y sostuvo que el antichavismo “ya no le habla al país” porque “no tienen quien los escuche” dentro del territorio nacional.

“Por eso ven que todas sus intervenciones son en inglés: no les interesa hablarle a los venezolanos, porque no escuchan ese tipo de mensajes. Hablan afuera para ver si los escuchan, y se refieren a la entrega de nuestro país, a las riquezas, al enorme potencial en energía y recursos naturales, al futuro de nuestra nación”, afirmó.

El dirigente añadió que algunos líderes de la oposición “no sienten orgullo de haber nacido” en Venezuela y que “casi les avergüenza”. Por ello exhortó a la militancia a “prepararse siempre para lo peor”.

“Todos estos ataques que ocurren en nuestro país no deben paralizarnos; el país debe seguir funcionando. La defensa integral de la nación está en la Constitución y es corresponsabilidad de todos los venezolanos; no hay distingo de ninguna naturaleza, no hay exclusiones. El que se quiera autoexcluir, es asunto de él o de ella”, dijo.

En ese sentido, insistió en que quienes pidan invasiones contra Venezuela “automáticamente están asumiendo que se autoexcluyen de sus obligaciones como venezolanos”, por lo que el Estado “se reservará las acciones que deba ejercer” frente a ello.

Además, Cabello dirigió un mensaje a quienes, dijo, “quieren agredir” a la nación: “Deben saber que esto será una pelea de años, de décadas o de siglos. Nosotros seguiremos siendo libres; nadie nos va a someter a ninguna forma de esclavitud”.

Por otra parte, afirmó que desde que Estados Unidos inició operaciones en aguas internacionales para, según Washington, combatir el narcotráfico, “se comenzó a atacar y a crear una narrativa para justificar lo injustificable”.

“Ya nadie habla del Tren de Aragua ni del narcotráfico; lo que se debate abiertamente en las altas esferas del gobierno de Estados Unidos es el cambio de régimen (...) El imperio no va a cambiar su forma de dominación: sigue creyendo que Venezuela y nuestra América, la patria grande, pertenecen al patio trasero de un país en particular, mientras en ese país se debaten sus contradicciones internas”, afirmó.

Cabello aseguró que la población ha asumido una “posición muy firme” en defensa de la soberanía y la patria, algo —dijo— que ha quedado demostrado en múltiples actos.

“Podemos decir que hemos cumplido con todas las tareas asignadas; nuestro pueblo ha salido a alistarse, está listo para dar la batalla y para triunfar en cualquier circunstancia. Y solo hemos dado los pasos iniciales en nuestra organización; hay cosas que hacemos y que no divulgamos por la discreción necesaria que se debe mantener”, concluyó.