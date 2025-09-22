La Lupa
Según Donald Trump, el Tylenol desarrolla autismo en el bebé
Se espera que el presidente de Estados Unidos y su polémico secretario de Salud, Robert F. Kennedy, anuncien hoy "la solución al autismo", como declaró Trump ayer en un acto masivo
Caracas / Foto: Newscom.- Será "uno de los anuncios más importantes en la historia del país", según aseguró ayer Donald Trump, agregando que ofrecerá hoy una conferencia de prensa con el polémico secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., para dar la noticia: tomar Tylenol durante el embarazo puede generar autismo en el bebé.
Kennedy ha sido señalado por su postura anticientífica, ya que ha afirmado ser antivacunas y, durante su administración, ha limitado el acceso a las vacunas contra la COVID-19 y canceló 500 millones de dólares que se utilizaban para investigaciones sobre vacunas, al asegurar que «no protegen eficazmente contra infecciones de las vías respiratorias superiores como la COVID-19 y la gripe», a pesar de la evidencia de que sí protegen contra la enfermedad grave y la muerte por COVID-19, y que son prometedoras contra la gripe.
A finales de agosto, Kennedy declaró que un estudio sobre autismo encontró "intervenciones" que podrían estar causando este trastorno del desarrollo neurológico. Los resultados de ese estudio se anunciarán hoy, cuando el presidente asegure que el uso de Tylenol durante el embarazo podría contribuir al desarrollo del autismo infantil, según publicó The Washington Post.
También se espera que el presidente y sus asesores discutan un posible tratamiento para el autismo: el fármaco leucovorina, informaron diversas organizaciones de noticias.
Esta no es la primera vez que se asocia Tylenol con autismo. En 2023, un juez federal desestimó un litigio en contra de la marca alegando falta de evidencia científica que respaldara la relación entre el acetaminofén (Tylenol) y el autismo o el TDAH, una decisión que fue apelada. Mientras tanto, algunas investigaciones, como un estudio reciente del hospital Monte Sinaí, respaldan una posible relación entre el uso prenatal de acetaminofén y los trastornos del desarrollo neurológico, aunque importantes organizaciones médicas como el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos mantienen que el medicamento es seguro cuando se usa según las indicaciones y recomiendan consultar a un médico antes de tomarlo.
Los fabricantes de Tylenol, entre ellos Johnson & Johnson, insisten en que no existen pruebas científicas suficientes que respalden la supuesta relación entre el uso de acetaminofén durante el embarazo y el autismo o el TDAH.
