Seis venezolanos detenidos por explotar niños indígenas para pedir dinero en Medellín

Caracas / Foto: @FiscaliaCol.- Una red dedicada a la explotación infantil fue desmantelada en Medellín, Colombia, tras presuntamente utilizar a niños y niñas indígenas de la etnia Embera Katío para pedir dinero y productos a turistas, logrando obtener ganancias ilícitas superiores a 2.000 millones de pesos al año.

Según la Fiscalía General de la Nación, siete personas fueron imputadas por concierto para delinquir y explotación de menores de edad con fines de mendicidad, cargos que no fueron aceptados. Entre los procesados se encuentran seis ciudadanos venezolanos.

Las autoridades informaron que los menores, algunos de apenas cinco años, eran enviados a parques y espacios públicos del barrio El Poblado, como el Parque Lleras y Provenza, para pedir a los turistas dinero y artículos de primera necesidad, incluyendo leche, medicamentos y pañales.

Posteriormente, los artículos eran revendidos en droguerías y otros establecimientos cercanos, generando hasta 180 millones de pesos al mes entre dinero y mercancía.

Los procesados son Ana Lucía López Sánchez y los ciudadanos venezolanos Milagros del Valle Siria, Wilfredy Johan Godoy Villamizar, Nahomi Karlais López Goyo, Yosmairi Coromoto Barrios, Ángela del Valle Valera Graterón y Yajaira Alejandra Hernández Correa.

La investigación permitió el restablecimiento de derechos de los menores en más de 900 casos ocurridos durante los últimos dos años. Además, fueron cerradas y selladas tres farmacias implicadas en la red.