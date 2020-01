Selena Gómez confesó que fue víctima de abuso en su relación con Justin Bieber

Caracas / Foto portada: Getty Images.- La cantante, compositora, actriz y diseñadora de moda estadounidense, Selena Gómez, confesó en una entrevista con NPR que fue víctima de abuso emocional durante la relación intermitente que mantuvo con su exnovio, el cantante Justin Bieber.

“Es peligroso permanecer en una mentalidad de víctima. Y no estoy siendo irrespetuosa, siento que fui víctima de cierto abuso”, indicó Gómez.

Asimimso, la cantante de compartió los altibajos de su relación con Bieber y explicó que le tomó tiempo identificar el problema.

“Tenía que encontrar una manera de entenderlo como adulta. Y tenía que comprender las elecciones que estaba haciendo. Por mucho que definitivamente no quiera pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy muy orgullosa de poder decir que me siento más fuerte que nunca y que he encontrado la manera de simplemente atravesar ese episodio con la mayor gracia posible”, detalló.