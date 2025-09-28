Vitrina
Selena Gómez y Benny Blanco se casan en una íntima ceremonia en California
La pareja había anunciado su compromiso en diciembre de 2024 tras más de dos años de relación. Gómez fue la encargada de revelar la noticia en su cuenta de Instagram con una serie de fotos y videos de la velada, acompañadas de la fecha: "9.27.25"
Caracas / Foto: @selenagomez.- La cantante y actriz Selena Gómez, de 33 años, y el productor musical Benny Blanco, de 37, se casaron este sábado 27 de septiembre en Santa Bárbara, California, en una ceremonia privada.
La pareja había anunciado su compromiso en diciembre de 2024 tras más de dos años de relación. Gómez fue la encargada de revelar la noticia en su cuenta de Instagram con una serie de fotos y videos de la velada, acompañadas de la fecha: "9.27.25”.
En las imágenes se observa a los recién casados tomados de la mano, compartiendo besos y mostrando los anillos de matrimonio, además del ramo de flores blancas elegido por la artista.
Para la ocasión, la intérprete de Only Murders in the Building lució un vestido con delicados bordados florales, mientras que Blanco vistió un clásico esmoquin negro con pajarita.
El evento coronó una historia de amor que comenzó en junio de 2023 y que ambos hicieron pública a finales de ese año. Antes del gran día, Gómez celebró su despedida de soltera en Cabo San Lucas, México, junto a sus amigas, mientras que Blanco disfrutó la suya en Las Vegas. En redes sociales, la cantante compartió imágenes de esos momentos, incluyendo un velo con la frase “futura novia” y una pancarta con la inscripción “Sra. Levin”, en referencia al apellido real de Blanco, Benjamin Joseph Levin.
El romance de Gómez y Blanco ha estado marcado por gestos públicos de cariño. En entrevistas, ambos han declarado que se "consideran mejores amigos" y que la relación les ha dado estabilidad y crecimiento personal. Además, han expresado en varias ocasiones su deseo de formar una familia en el futuro.
Selena Gómez y Benny Blanco se casan en una íntima ceremonia en California
