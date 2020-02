Senado de EE. UU. absuelve a Donald Trump de los cargos en juicio político

Caracas.- La mayoría republicana del Senado estadounidense se impuso este miércoles para absolver al presidente de los Estados Unidos (EE. UU.) Donald Trump, de los dos cargos del juicio político contra él, los cuales hacían referencia al abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Según información suministrada por la cadena de noticias norteamericana CNN, la votación quedó 52 a 48 para el primer cargo, siendo Mitt Romney el único republicano que votó para condenar a Trump.

La Casa Blanca fue tomada por sorpresa con el anuncio del senador republicano Mitt Romney, quien votó para condenar al presidente Trump por el primer cargo de juicio político: abuso de poder. Asimismo, el anuncio de Romney lo convierte en el primer senador republicano en apartarse de la línea del partido.

La votación sobre el segundo cargo, obstrucción de la justicia, se realizó siguiendo los lineamientos de los partidos, 53 a 47. El Senado está ahora en receso hasta la próxima semana.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump publicó el primer mensaje alusivo a su victoria ante el juicio político presentado este miércoles, en el que informó que el viernes 6 de febrero, ofrecerá una rueda de prensa para discutir sobre la decisión de los jueces.

I will be making a public statement tomorrow at 12:00pm from the @WhiteHouse to discuss our Country’s VICTORY on the Impeachment Hoax!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2020