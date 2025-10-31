Senado de EE. UU. aprueba cancelar los aranceles globales de Trump

Caracas/Foto: Getty Images.- El Senado de EE. UU. aprobó el jueves una resolución dirigida a cancelar los aranceles globales del presidente Donald Trump, los cuales introdujo la primavera pasada, en la que se unieron cuatro republicanos a los demócratas para oponerse a la política comercial del mandatario.

De acuerdo con CNN, por tercera vez en solo dos días, los senadores Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins y Mitch McConnell, el exlíder del Partido Republicano, respaldaron al otro bando para avanzar en la medida, en una votación de 51 a 47. Los cuatro votaron por resoluciones separadas a principios de semana dirigidas a los aranceles de Trump a Brasil y Canadá.

Las resoluciones tienen como objetivo dar fin a los aranceles, dando un portazo a las declaraciones de emergencia de Trump.

El senador Paul fue uno de los patrocinadores de la resolución contra los aranceles globales, mientras McConnel prometió votar por las tres. "Los aranceles encarecen tanto la construcción como la compra en Estados Unidos. Los daños económicos de las guerras comerciales no son la excepción a la historia, sino la regla", señaló.

El senador demócrata de Virginia, Tim Kaine, entre tanto, quien es otro de los patrocinadores de esta resolución, así como de las otras dos aprobadas a inicios de esta semana, consideró no apropiado el uso por parte del presidente de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

"Estoy en contra de los aranceles en general, a menos que se usen de manera muy específica. Pero también estoy en contra de permitir que los presidentes simplemente inventen una razón para usar los poderes de emergencia para hacer todo tipo de cosas sin venir al Congreso", dijo.

Kaine reconoció que la Cámara no aceptará su resolución y que no tienen una mayoría a prueba de veto que respalde la medida en el Senado. Sin embargo, ha insistido en que la adopción de resoluciones antiarancelarias enviarán un fuerte mensaje a Trump.

"Aprendí en el primer mandato de Trump que el presidente responde a cosas como esta. Cuando ve que los republicanos comienzan a votar en contra de sus políticas, incluso en pequeñas cantidades, eso lo impresiona y, a menudo, puede hacer que altere su comportamiento", añadió.







