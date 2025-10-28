Senador Rick Scott asegura que “los días de Maduro están contados” frente a la presión internacional

Caracas / Foto: Archivo.- El senador estadounidense Rick Scott declaró el lunes que los días del presidente venezolano Nicolás Maduro "están contados", debido a la creciente presión interna y externa sobre su gobierno.

En el programa 60 Minutes de CBS News, Scott afirmó que Maduro "debería considerar refugiarse en Rusia o China", y advirtió que algo “va a suceder” en Venezuela, aunque "no necesariamente mediante una intervención militar directa de Estados Unidos".

El senador explicó que la situación en Venezuela y el Caribe tiene repercusiones regionales, subrayando que la "caída de Maduro podría afectar a otros gobiernos socialistas, como Cuba, que depende del petróleo venezolano subsidiado para sostener su economía".

Scott aseguró que Estados Unidos continuará respaldando la libertad y la democracia en el hemisferio sur, destacando la presencia de fuerzas estadounidenses frente a la costa venezolana como un elemento disuasivo ante cualquier escalada.

“Si yo fuera Maduro, me iría a Rusia o China ahora mismo. Sus días están contados. Algo va a pasar, ya sea interno o externo”, reiteró Scott, enfatizando que la situación política venezolana está en un punto crítico y que el futuro del régimen podría definirse en los próximos meses.

Paralelamente, Scott lideró una resolución bipartidista en el Senado en honor a María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, destacando la importancia de "respaldar la democracia en Venezuela y el liderazgo de quienes promueven un cambio pacífico".

Las declaraciones se dan en medio de la escalada militar en el Caribe, donde el Comando Sur de Estados Unidos mantiene desde septiembre un operativo marítimo contra el narcotráfico.

El gobierno estadounidense acusa a altos mandos militares y políticos venezolanos —incluidos dirigentes del chavismo— "de integrar y proteger esta red de narcotráfico", señalando al propio Maduro de "liderar y financiar operaciones ilícitas en coordinación con grupos armados en la región".

Caracas ha rechazado estas acusaciones y ha denunciado que se trata de una "campaña de agresión" para justificar acciones hostiles contra su soberanía.








