Seniat anuncia recaudación de 721 millones de dólares en octubre
El organismo señaló que entre enero y octubre de 2025 la recaudación total alcanzó 905.303.270.559 bolívares, equivalentes a 4,04 millones de dólares, cifra que, según el Seniat refleja el impacto de las medidas de control fiscal y el fortalecimiento de la cultura tributaria en el país
Caracas / Foto: Archivo.- El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) informó que durante octubre de 2025 recaudó 161.523.259.970 bolívares, equivalentes a 721 millones de dólares, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente este lunes 3 de noviembre.
Según el reporte, los ingresos provinieron principalmente del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que aportó 67.952.000.000 bolívares, equivalentes a US$303 millones; seguido por el Impuesto Sobre la Renta (ISLR), con 23.916.000.000 bolívares (US$107 millones), y las rentas aduaneras, que sumaron 51.503.000.000 bolívares (US$230 millones).
Con respecto a los ingresos percibidos de las rentas se detallan: el Impuesto Sobre la Renta (ISLR) con un total de 23.916.000.000 bolívares, mientras que la cifra recaudada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es de 67 millardos 952 millones 303 mil 386 bolívares.
El resto corresponde a otras rentas internas, incluyendo impuestos a cigarrillos, licores, sucesiones y multas.
El superintendente nacional, José David Cabello Rondón, destacó que los recursos recaudados se "destinan al financiamiento de programas sociales y de inversión pública impulsados por el Ejecutivo nacional".
