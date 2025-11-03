Seniat anuncia recaudación de 721 millones de dólares en octubre

Caracas / Foto: Archivo.- El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) informó que durante octubre de 2025 recaudó 161.523.259.970 bolívares, equivalentes a 721 millones de dólares, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente este lunes 3 de noviembre.

Según el reporte, los ingresos provinieron principalmente del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que aportó 67.952.000.000 bolívares, equivalentes a US$303 millones; seguido por el Impuesto Sobre la Renta (ISLR), con 23.916.000.000 bolívares (US$107 millones), y las rentas aduaneras, que sumaron 51.503.000.000 bolívares (US$230 millones).

El resto corresponde a otras rentas internas, incluyendo impuestos a cigarrillos, licores, sucesiones y multas.

El organismo señaló que entre enero y octubre de 2025 la recaudación total alcanzó 905.303.270.559 bolívares, equivalentes a 4,04 millones de dólares, cifra que, según el Seniat refleja el impacto de las medidas de control fiscal y el fortalecimiento de la cultura tributaria en el país.

El superintendente nacional, José David Cabello Rondón, destacó que los recursos recaudados se "destinan al financiamiento de programas sociales y de inversión pública impulsados por el Ejecutivo nacional".