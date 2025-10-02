Seniat recaudó  777,88 millones de dólares en septiembre

Caracas/Foto: Archivo.- El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) informó este miércoles la recaudación de 141 millardos 030 millones 607 mil 609 bolívares, es decir, 777 millones 885 mil 314 dólares, durante el mes de septiembre.

De acuerdo con un informe publicado por el superintendente José David Cabello, el acumulado total de recaudación durante el transcurso del año 2025 asciende a 743.780.010.589 bolívares, lo equivalente a 4.102.482.132 dólares, de acuerdo con la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

“Cumpliendo las instrucciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y en acato a los lineamientos del Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello Rondón, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) cerró el mes de septiembre con una recaudación de 141 millardos 30 millones 607 mil 609 bolívares”, se lee.

Cabello puntualizó que el incremento en la recaudación se debe a la inclusión de proyectos vinculados a la “soberanía alimentaria, el manejo soberano del ingreso, la consolidación de la democracia, la defensa y soberanía de los recursos naturales y la construcción de las bases económicas para la transición humanamente gratificante al socialismo”.