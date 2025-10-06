Sucesos
Septuagenario se lanzó a los rieles del Metro de Caracas en Parque Miranda
El adulto mayor quedó identificado como Carlos Lara y actualmente se encuentra estable
Caracas/Foto: Cortesía.- Un anciano de 72 años se lanzó a los rieles del Metro de Caracas cerca de la noche del domingo 5 de octubre, en concreto, en la estación Parque Miranda, aunque ya se encuentra fuera de peligro.
Lea también: Mujer murió tras "caer" al vacío en el centro comercial Sambil Chacao
El comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Palacios, informó que el hecho se suscitó a las 6:56 pm, en la parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre.
Palacios explicó que el anciano, identificado como Carlos Lara, tiene 72 años y se lanzó a los rieles del subterráneo. A pesar de eso, se mantiene con signos vitales estables, aunque sufrió lesiones.
"Efectivos del CBC, mediante técnicas especializadas de rescate, realizaron la extracción de la persona bajo los rieles del Metro", puntualizó.
Venezuela restringe navegación en Nueva Esparta por maniobras militares
FANB despliega aviones Sukhoi para patrullar las costas venezolanas ante “amenazas” de Estados Unidos
Maduro sobre "plan" de "atacar" la Embajada de EE. UU. en Caracas: “La investigación continúa”
Chavismo marchó hasta la sede de la ONU en Caracas para exigir intercesión por “agresiones” de EE. UU.
Alberto Galíndez afirma que apoyar una “invasión” a Venezuela significaría el “fracaso” de la política
Funvisis registró cinco sismos de baja magnitud durante la madrugada de este 6Oct
Justicia argentina ratifica proceso legal contra Alberto Fernández por violencia de género
Mujer murió tras "caer" al vacío en el centro comercial Sambil Chacao
El Top 10 de Netflix: estas son las producciones más vistas en Venezuela
Stefanía Fernández dejó de usar Netflix por esta razón
Jorge Rodríguez denuncia presunto plan de “falsa bandera” contra la Embajada de EE. UU. en Caracas
Lo que dijo César Miguel Rondón sobre la suspensión del TPS para los venezolanos
“Los días están contados”: El mensaje publicado por una funcionaria del FBI sobre despliegue en el Caribe
Maestra argentina ataca a una niña venezolana por defender a su compañera: “Vuélvase a su país”
Tendencias
-
Sucesos13 horas.
Mujer murió tras "caer" al vacío en el centro comercial Sambil Chacao
-
Vitrina1 día.
Stefanía Fernández dejó de usar Netflix por esta razón
-
País15 horas.
Jorge Rodríguez denuncia presunto plan de “falsa bandera” contra la Embajada de EE. UU. en Caracas
-
País2 días.
Lo que dijo César Miguel Rondón sobre la suspensión del TPS para los venezolanos
-
Mundo1 día.
Trump evalúa la "fase dos" de la lucha antinarcóticos en el Caribe
-
Tecnología1 día.
Google impulsa la "Era Gemini" y presenta la nueva generación de sus aplicaciones Home y Earth
-
Sucesos1 día.
FANB destruye campamento de minería ilegal en Amazonas
-
La Lupa14 horas.
El sindicalismo libre como prueba política para el Gobierno