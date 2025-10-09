Vitrina
Serie de Harry Potter: filtran primeras imágenes de John Lithgow como Albus Dumbledore
De acuerdo con el medio británico Metro UK, las imágenes se tomaron durante un rodaje en la costa de Cornwall
Caracas/Foto: Getty Images.- HBO continúa con el rodaje de la nueva serie de Harry Potter, que se estrenará en verano de 2027, por lo que el miércoles 8 de octubre se filtraron las primeras imágenes de John Lithgow como Albus Dumbledore.
De acuerdo con el medio británico Metro UK, las imágenes se tomaron durante un rodaje en la costa de Cornwall. Además, se trata de la primera vez que se le observa con el icónico traje y además luce la característica barba larga y blanca.
Testigos citados por ese medio dijeron que Dumbledore "estaba repasando sus líneas de grandes carteles, en los que se habría escrito una especie de hechizo". En el material, se podía leer la frase en latín "Nurus cadat via pateat" y "Natura nihil omnia patefie posse Natura constiuit".
Según ellos, se trata latín y significa algo como: "Que caiga el muro y el camino esté despejado".
Los fans sugirieron que esta escena es probablemente Dumbledore dividiendo el mar para que Hagrid llegue a la 'Cabaña en la Roca', donde los Dursley llevaron a Harry a refugiarse de un aluvión de cartas de Hogwarts, algo que no se ve en los libros.
Esto dejó diversos comentarios en redes de parte de quienes quedaron asombrados por su aspecto. "Estoy sin palabras. John Lithgow como Dumbledore ya es perfecto", dijo un usuario. "De hecho, se me puso la piel de gallina, se ve malditamente majestuoso", agregó otra persona.
En julio, los aficionados tuvieron el primer vistazo del nuevo Harry Potter, interpretado por el joven Dominic Mclaughlin.
Como con Dumbledore, tuvo una buena recepción entre los usuarios de internet. "No puedo creerlo, es real. ¡Buena suerte, pequeño Harry!", dijo una persona. "Mucha suerte, pequeño Harry Potter", agregó otro internauta.
