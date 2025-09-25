Shakira, Bad Bunny y Karol G triunfan en Premios Juventud 2025 celebrados por primera vez en Panamá

Caracas / Foto: Composición.- La edición número 22 de los Premios Juventud transformó este jueves la capital panameña en el epicentro de la música latina, con Shakira, Bad Bunny y Karol G como los grandes triunfadores de la noche que reunió a las mayores estrellas del espectáculo hispano.

La cantante colombiana Shakira se alzó con el premio a Mejor Canción Pop/Urbano por "Soltera", tema que la artista describió como "una canción que vino a sanar, a cambiar estigmas". En X, la barranquillera expresó: "'Soltera' me mostró el poder de la amistad, del coleguismo y lo mejor: ¡que las mujeres juntas somos aún más fuertes!".

Por su parte, el puertorriqueño Bad Bunny demostró su vigencia en la escena musical al llevarse tres premios, incluyendo Mejor Álbum Urbano por "Debí Tirar Más Fotos" y Mejor Urban Track por "DtMF". El artista también compartió honores con Myke Towers en la categoría Mejor Mezcla Urbana por "Adivino".

Karol G coronada como Artista del Año

La colombiana Karol G recibió el máximo honor de la noche como Artista Premios Juventud del Año, además de ganar en la categoría Tropical Hit por "Si Antes Te Hubiera Conocido". La interprete de "Papasito" consolidó así su posición como una de las figuras más influyentes de la música latina actual.

La alfombra azul previa a la ceremonia vio desfilar a figuras como Yeri Mua, quien fungió como host del live stream, y Maluma, quien presentó su nuevo sencillo "Bronceador". Marc Anthony, Farruko, Wisin y Sech estuvieron entre los artistas que llevaron a cabo ensayos finales antes del show.

Por primera vez en su historia, Premios Juventud salió de Estados Unidos para celebrarse en territorio panameño. Farruko destacó la importancia del país centroamericano: "Me siento honrado en pisar Panamá, sede de 'La Fiesta Más Hot del Año'".

Otros artistas destacados en la lista de ganadores

El grupo mexicano Reik recibió el premio a Mejor Canción Pop por "Mientes", mientras que Carin León arrasó en la categoría de música mexicana con dos galardones: Mejor Álbum Música Mexicana por "Boca Chueca, Vol.1" y Mejor Canción Música Mexicana por "El Amor de Mi Herida".

En las colaboraciones internacionales, Selena Gomez, Benny Blanco y The Marías triunfaron en la categoría Colaboración OMG por "Ojos Tristes", demostrando el creciente crossover entre artistas latinos y anglosajones.

Play-N-Skillz, Natti Natasha y Deorro se llevaron el premio a Mejor Dance Track por "Como la Flor", mientras que en el ámbito urbano, Farruko compitió en la categoría Mejor Álbum Urbano con "Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.]".

