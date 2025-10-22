Vitrina
Shakira sorprende a sus fans al versionar varios temas por los aniversarios de dos icónicos discos
Desde este miércoles, los fans de la barranquillera podrán oír en la plataforma temas bandera de la artista como ‘Antología’, ‘Día de Enero’ o ‘Hips Don’t Lie’
Caracas/Foto: Shakira.- La cantante colombiana, Shakira, celebra los aniversarios 30 y 20 de sus icónicos discos Pies Descalzos y Fijación Oral, respectivamente, con una colaboración con Spotify para versionar algunas de las más emblemáticas canciones de esos álbumes.
Desde este miércoles, los fans de la barranquillera podrán oír en la plataforma temas bandera de la artista como ‘Antología’, ‘Día de Enero’ o ‘Hips Don’t Lie’. Este último himno será una versión nueva que contará con la participación de su compatriota Beéle y Ed Sheeran.
"¡Gracias por caminar conmigo durante estos 30 años de Pies Descalzos, y 20 años de Fijación Oral! Tantos recuerdos y canciones que me formaron como artista y que hicieron parte del camino de la música latina en el mundo. Espero que les guste, ¡los quiero!", expresó Shakira en una publicación en Instagram.
Por su parte, la agencia de publicidad de la colombiana en España, Artist Publicist, resalta que "Shakira recorre los álbumes que definieron su carrera con Spotify Anniversary. Ed Sheeran y Beéle serán los artistas invitados".
Temas como Antología, Sueños Blancos, Pies Descalzos, Día de enero y La Pared cobrarán nueva vida en el Spotify Anniversary.
Además de las nuevas versiones, Shakira compartirá historias nunca antes contadas sobre cómo se crearon estos discos, al tiempo que reflexionará sobre su impacto en su carrera.
Pies descalzos es el tercer álbum de estudio de Shakira. Inicialmente, se lanzó al mercado el 6 de octubre de 1995 en Colombia, y meses después salió a la venta internacionalmente por las compañías discográficas Sony Music y Columbia Records.
Por su parte, Fijación Oral vol. 1, es el sexto álbum de estudio de la cantante colombiana, publicado internacionalmente en junio de 2005 por la compañía discográfica Epic.
