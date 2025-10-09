Shell cerca de recibir luz verde de EE. UU. para exportar gas venezolano a Trinidad, según Bloomberg

Caracas / Foto: Archivo.- Shell Plc se encuentra próxima a recibir la aprobación de la administración estadounidense para reactivar sus operaciones en el yacimiento de gas Dragón, ubicado en aguas poco profundas entre Venezuela y Trinidad y Tobago, con el objetivo de abastecer al complejo de licuefacción y a las plantas petroquímicas trinitenses, según fuentes cercanas al proyecto.

De acuerdo con información de Bloomberg, el desarrollo del yacimiento, que actualmente enfrenta restricciones por sanciones impuestas por Estados Unidos, permitiría reabastecer las plantas de gas de Trinidad, país que exporta gas natural licuado (GNL), amoníaco y otros derivados, y que ha visto caer su producción durante más de una década.

La posible licencia refleja un cambio en la estrategia de Washington hacia Venezuela: mientras se mantienen operaciones militares frente a sus costas para combatir el narcotráfico, se permiten negociaciones energéticas que beneficien a terceros países como Trinidad.

En abril pasado, la administración Trump había revocado todas las licencias de petróleo y gas venezolano, en un intento por aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

Shell busca que la nueva autorización tenga una duración de hasta 10 años, frente a la licencia original de corto plazo, para garantizar estabilidad y fomentar inversiones a largo plazo. El socio local del proyecto es la empresa estatal trinitense National Gas Co.

En paralelo, BP Plc también trabaja para restablecer su licencia en el yacimiento Manakin-Cocuina, compartido entre ambos países. Tanto Shell como BP son accionistas principales del complejo de licuefacción del Atlántico en Trinidad, donde la caída de la producción ha reducido la capacidad de exportación de GNL y productos petroquímicos, incluyendo amoníaco utilizado en la agricultura estadounidense.

Según Bloomberg, la administración estadounidense "condiciona la reactivación de estas operaciones a que las compañías no paguen impuestos ni regalías al gobierno venezolano en moneda fuerte, con el fin de evitar beneficios directos al gobierno de Maduro".

Durante un encuentro el 30 de septiembre con la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, el secretario de Estado Marco Rubio reiteró el respaldo de EE. UU. para que Trinidad acceda al gas de Dragón bajo estas condiciones.

El yacimiento Dragón, cercano a la plataforma Hibiscus de Shell frente a Trinidad, cuenta con más de 4 billones de pies cúbicos de reservas y fue adjudicado a Shell y NGC en un contrato de producción compartida de 30 años por el ministerio de Petróleo de Venezuela a finales de 2023.

Las negociaciones iniciales se remontan a 2018, antes de que la administración Trump impusiera sanciones en 2019.