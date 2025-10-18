"Siempre se desdice": Petro desestima acusación de Hugo Carvajal sobre presunto financiamiento

Caracas/Foto: Archivo.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó el viernes a la acusación del exjefe de la Inteligencia de Venezuela, Hugo "El Pollo" Carvajal, quien presuntamente lo habría señalado de recibir financiamiento de parte del Gobierno de Nicolás Maduro.

"Eso lo dice siempre desde hace una década, y desde hace una década, cuando va a los jueces, le preguntan por mi caso, y siempre se desdice judicialmente", zanjó Petro en su perfil de X.

La información de lo que habría dicho Carvajal la dio a conocer el diario The Objective, que expresó de manera directa que la revelación fue en 2021. Dijo que el entonces Gobierno de Maduro financió diferentes campañas electorales de políticos de izquierda en la región y en Europa, entre los que supuestamente figura Petro.

Según las transcripciones filtradas, Carvajal afirmó: "El Gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años".

Carvajal, de 65 años, admitió en junio su culpabilidad en cuatro cargos penales, entre ellos conspiración para narcotráfico, conspiración para importar narcóticos y cargos relacionados con armas. Se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua.

“La preocupante realidad es que hay poderosos funcionarios de gobiernos extranjeros que conspiran para inundar Estados Unidos con drogas que matan y debilitan”, declaró el fiscal federal Jay Clayton.

Clayton afirmó que Carvajal, junto a otros funcionarios del gobierno venezolano, lideraba un cartel que coordinaba el envío de cocaína con destino a Estados Unidos.

“Al hacerlo, Carvajal se alió con un grupo terrorista letal para apoyar sus actividades combinadas de narcotráfico y terrorismo, causando estragos en comunidades de todo Estados Unidos y otros lugares”, agregó.

A juicio de Clayton, la declaración de culpabilidad de Carvajal demuestra el “compromiso” de las autoridades estadounidenses para “exigir responsabilidades a los funcionarios extranjeros que abusan de su poder para envenenar a nuestros ciudadanos”.

Carvajal fue jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Venezuela entre 2004 y 2011, durante el gobierno de Hugo Chávez, y nuevamente entre 2013 y 2014, ya bajo la administración de Nicolás Maduro.

En 2008 fue incluido en la Lista Clinton, que agrupa a personas, funcionarios y empresas que, según el Gobierno de EE.UU., colaboran activamente con el narcotráfico y sus aliados, en este caso las FARC.

En 2017, Carvajal rompió relaciones con Maduro y, dos años después, reconoció al opositor Juan Guaidó como “presidente interino” de Venezuela.

Fue detenido en España en el año 2019, tras una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos. No obstante, logró fugarse y permaneció prófugo durante dos años. En septiembre de 2021 fue recapturado y, finalmente, en julio de 2023 fue extraditado a territorio estadounidense.

La sentencia está prevista para el próximo 29 de octubre.








