Sigue la polémica: creadores de Free Cover rechazan "mensajes de odio" por show de Servando y Florentino

Caracas/Foto: Cortesía.- Daniel Bracho y Alejandro Barrera, creadores de Free Cover, hablaron de la polémica causada por el show de Servando y Florentino, al entender la "molestia" de algunos fans, pero rechazando los "mensajes de odio" que hubo después de que los hermanos Primera invitaran a Los Pikis a la colaboración.

En una charla con el locutor Rodolfo 'El Chamo', Barrera fue comprensivo con las críticas, ya que siempre son "bienvenidas". "De hecho, cualquier persona que me diga a mí, ‘faltaron canciones de Servando y Florentino’, yo digo: 'claro, desde que armamos el Free Cover decíamos que faltaron canciones'".

"Estoy de acuerdo con la molestia porque hay un sentido de pertenencia con Free Cover, pero hay personas que cruzan la raya y envían mensajes de odio. Uno no está preparado para esa cantidad de mensajes de odio, entonces sí pega un poquito", apuntó.

De igual forma, los dos creadores de Free Cover defendieron la participación de Los Pikis, es decir, de Ronald Borjas y Nando de la Gente. "Unas personas que no hicieron nada malo, solo atender el llamado de sus ídolos", acotaron.

Bracho, entre tanto, justificó cómo se organizó el show. Al mismo tiempo, aclaró que Servando y Florentino se involucraron de lleno en la producción.

Advertisement

"Todo fue muy rápido y cuando se nos da, ellos (Servando y Florentino) se involucraron mucho en la producción y nos dijeron: ‘queremos hacer esto y queremos invitar a nuestros hermanos de Los Pikis’. Es respetar la idea que ellos están planteando y tratamos de mediar entre las dos cosas", apostilló.

Finalmente, reconoció que no pensaron que habría "tanto odio". A pesar de lo anterior, valoró que la colaboración fuera un "gran trabajo".

En contexto

La colaboración entre Free Cover y Servando y Florentino generó discordia entre los fans del dúo salsero. Un sector criticó que durara solo 20 minutos, pero un mayor grupo criticó la inclusión de Los Pikis.

Ante esa polémica, Florentino Primera salió al paso y comparó la situación e hizo una analogía con la "pareja intensa" que siempre "espera algo más". "Somos como la novia o el novio intenso que siempre está esperando algo más (…) y cuando las cosas no salen a su manera, se convierte en un peo", opinó.

Con respecto a la inclusión de Los Pikis, criticada por los seguidores de los hermanos Primera, resolvió: "Son unos capos, unos duros de la música. Pudimos darle a la gente un poquito de salsita ochentosa y noventosa".

Advertisement

Además, calificó a Los Pikis como "unos chamos que han podido mostrar la versatilidad de nuestra cultura, de lo que somos culturalmente como sociedad venezolana".

"Free Cover ha invitado gente que ha llevado gente también, no somos los primeros en estos", agregó.

Por otro lado, con relación a la poca duración del Free Cover, Florentino aclaró que así lo establece el formato. "Ese es el formato de Free Cover que se han vacilado toda su vida", defendió.







