Sigue la polémica: Louis BPM arremete contra Danny Ocean y lo tilda de “bruja”

Caracas/Foto: Genius.- El rapero venezolano Louis BPM aseguró el pasado domingo que la decisión de usar una camiseta con el mensaje “Yo vivo en Venezuela y no quiero guerra” respondió a un “sentimiento personal” y no político.

En una entrevista por TikTok, el joven resaltó que su posición ante las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela no se debe a que sea miembro o simpatice con alguna ideología o partido político.

“Esto es un sentimiento mío, porque yo los quiero, quiero a mi país, a mi familia, y eso no es lo que deseo para los míos. Esto es un sentimiento humano”, comentó. Asimismo, rechazó que estén “politizando” la frase de su camiseta, y destacó que no es seguidor de ningún político del país.

Puntualizó que todos sus logros son producto de su trabajo personal, negando así tener un “vínculo” con el gobierno venezolano. “Yo estoy en la misma lucha que todos ustedes”.

Responde a Danny Ocean

Louis también le respondió al cantante venezolano Danny Ocean, a quien le resaltó que puede comunicarse directamente con él para debatir sobre su postura. “Tú tienes mi número, brother. ¿Por qué no me llamaste? Fuiste y te aprovechaste de que el momento está caliente y te fuiste para Twitter a escribir tres mi*rdas. Eres un fresco. En criollo, usted es una maldit* bruja”.

Cuestionó, además, que el caraqueño no comparta en sus producciones la cultura venezolana. “Está muy mal lo que hiciste”, señaló.

El rapero también acusó al cantante de “borrar” una canción en común llamada “Sunshine”, la cual estaba disponible en todas las plataformas musicales, y que formaba parte del último disco del caraqueño llamado “Babylon Club”.

“Ya entendemos porque andas en la tuya tranquilo… Espero que Venezuela se acuerde que fueron los del POP los que tuvieron las bolas bien puestas en el momento más difícil”, compartió Danny en sus redes.

Ya entendemos porque andas en la tuya tranquilo… Espero que Venezuela se acuerde que fueron los del POP los que tuvieron las bolas bien puestas en el momento más difícil.— Danny Ocean (@Dannocean) September 28, 2025

Comentario del chavismo

Este lunes, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez condenó las críticas contra Louis.

El diputado precisó que aquellos que se manifestaron en contra del artista están “arrodillados” al “imperio”, y aseveró que el connacional que llame a la guerra desde el exterior debe ser “repudiado”.

“¿Quién que sea venezolano de verdad, que sienta a esta patria hasta las vísceras, es capaz de estar de acuerdo con una acción en contra del territorio? Pues, aparecieron y le dieron hasta en la cédula desde Washington, Miami, New York”, comentó.







