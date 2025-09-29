Vitrina
“Sigue respirando”: la serie de 6 capítulos que resurgió en Netflix y se ubica entre las más vistas en 2025
Con apenas seis capítulos, la producción dramática combina suspenso, supervivencia y un retrato psicológico que ha captado la atención de millones de suscriptores
Caracas / Foto: Netflix.- Tres años después de su estreno, la miniserie Keep Breathing o "Sigue respirando" en español, volvió a conquistar al público y figura entre los contenidos más vistos del catálogo de Netflix en el tercer trimestre de 2025.
Lea también: Nacho habla sobre problemas de salud de Chyno Miranda: “Se lo podemos adjudicar a los excesos
Con apenas seis capítulos, la producción dramática combina suspenso, supervivencia y un retrato psicológico que ha captado la atención de millones de suscriptores.
Estrenada en 2022, la ficción protagonizada por Melissa Barrera pasó en gran medida desapercibida en su lanzamiento inicial, pero en 2025 experimentó un inesperado resurgimiento. Actualmente registra una calificación de 5.3 en IMDb.
Su éxito reciente se asocia no solo a las recomendaciones de los usuarios, sino también a la tendencia de recuperar títulos breves e intensos en un mercado saturado de producciones largas.
La trama sigue la historia de Liv Lozano (Barrera), una joven abogada que sobrevive al accidente de una avioneta en los bosques canadienses. Aislada en medio de un entorno hostil, debe enfrentar tanto los peligros de la naturaleza de frío extremo, falta de agua y alimentos, fauna salvaje, como sus propios demonios internos.
A lo largo de la serie, flashbacks revelan traumas familiares y emocionales que se entrelazan con la lucha física por la supervivencia.
El elenco lo completan Jeff Wilbusch, Austin Stowell, Florencia Lozano, Juan Pablo Espinosa, Mike Dopud y Getenesh Berhe, bajo la dirección de Martin Gero, Brendan Gall, Maggie Kiley y Rebecca Rodríguez.
Con apenas tres horas de duración total, “Sigue respirando” se ha convertido en una de las opciones favoritas de los suscriptores que buscan historias intensas y de corta extensión.
Su mezcla de drama, suspenso y exploración psicológica la reafirma como una de las producciones más destacadas del catálogo actual de Netflix.
Cabello asegura que Venezuela mantiene “postura crítica” frente a la ONU por “su falta de respuesta”
Stephen Miller, el funcionario que ordenó los ataques a barcos venezolanos
Colombia y Venezuela "trabajan" para habilitar el transporte de carga por Tienditas
Trump insiste en que impondrá arancel del 100 % a las películas "producidas fuera de EE. UU."
“Sigue respirando”: la serie de 6 capítulos que resurgió en Netflix y se ubica entre las más vistas en 2025
"Temo por mi vida": venezolana en Perú denunció que intentaron degollarla frente a su domicilio
PIVCA lanzó la primera serie de obligaciones al portador por 3 millones de dólares
Nacho habla sobre problemas de salud de Chyno Miranda: “Se lo podemos adjudicar a los excesos”
Tras 19 meses desaparecido: hallan el cadáver de un comerciante en Carabobo y detienen a los homicidas
MP imputa a un sujeto que mató a su esposa a golpes con un palo en Guárico
Venezuela denuncia en la ONU una “amenaza militar ilegal e inmoral" en su contra
Bolsa de Valores de Caracas presentó oportunidades de inversión a empresarios chinos
EE. UU. revoca la visa de Gustavo Petro por "incitar a la violencia"
Índice Bursátil Caracas cerró en 1.082,69 puntos este 26 de septiembre
Tendencias
-
Vitrina1 día.
Nacho habla sobre problemas de salud de Chyno Miranda: “Se lo podemos adjudicar a los excesos”
-
Sucesos1 día.
Tras 19 meses desaparecido: hallan el cadáver de un comerciante en Carabobo y detienen a los homicidas
-
Economía23 horas.
El venezolano Juan Ramírez se declaró culpable del fraude que provocó la quiebra de Nodus Bank
-
Mundo1 día.
Rusia dice estar "muy preocupada" por la situación cerca de las aguas territoriales de Venezuela
-
Mundo1 día.
Bukele arremete contra la Asamblea General de la ONU y la tilda de "inútil"
-
Mundo1 día.
Europa pondrá en marcha un nuevo sistema digital de control fronterizo a partir del 12 de octubre
-
Mundo19 horas.
"Yo respeto tu opinión": Guaidó llama a la policía tras sentirse agredido por un venezolano que reclamó por "el dinero" (Video)
-
Vitrina2 días.
Selena Gómez y Benny Blanco se casan en una íntima ceremonia en California