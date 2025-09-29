“Sigue respirando”: la serie de 6 capítulos que resurgió en Netflix y se ubica entre las más vistas en 2025

Caracas / Foto: Netflix.- Tres años después de su estreno, la miniserie Keep Breathing o "Sigue respirando" en español, volvió a conquistar al público y figura entre los contenidos más vistos del catálogo de Netflix en el tercer trimestre de 2025.

Con apenas seis capítulos, la producción dramática combina suspenso, supervivencia y un retrato psicológico que ha captado la atención de millones de suscriptores.

Estrenada en 2022, la ficción protagonizada por Melissa Barrera pasó en gran medida desapercibida en su lanzamiento inicial, pero en 2025 experimentó un inesperado resurgimiento. Actualmente registra una calificación de 5.3 en IMDb.

Su éxito reciente se asocia no solo a las recomendaciones de los usuarios, sino también a la tendencia de recuperar títulos breves e intensos en un mercado saturado de producciones largas.

La trama sigue la historia de Liv Lozano (Barrera), una joven abogada que sobrevive al accidente de una avioneta en los bosques canadienses. Aislada en medio de un entorno hostil, debe enfrentar tanto los peligros de la naturaleza de frío extremo, falta de agua y alimentos, fauna salvaje, como sus propios demonios internos.

A lo largo de la serie, flashbacks revelan traumas familiares y emocionales que se entrelazan con la lucha física por la supervivencia.

El elenco lo completan Jeff Wilbusch, Austin Stowell, Florencia Lozano, Juan Pablo Espinosa, Mike Dopud y Getenesh Berhe, bajo la dirección de Martin Gero, Brendan Gall, Maggie Kiley y Rebecca Rodríguez.

Con apenas tres horas de duración total, “Sigue respirando” se ha convertido en una de las opciones favoritas de los suscriptores que buscan historias intensas y de corta extensión.

Su mezcla de drama, suspenso y exploración psicológica la reafirma como una de las producciones más destacadas del catálogo actual de Netflix.







