Sin mucho trámite y fácil: cómo obtener USDT para evadir escasez de dólares

Caracas / Foto Portada: Cortesía.- Ante la escasez de las divisas norteamericanas y la devaluación del bolívar, el uso de las USDT en Venezuela experimentan un incremento sostenido, afirman economistas y expertos en el tema de criptoactivos. El fundador y CEO de Cointable.app, Jan Domínguez destacó que Venezuela ocupa el segundo lugar en Latinoamérica, después de Brasil, de los países con mayor adopción en uso de criptoactivos; y precisó cuáles son los pasos para obtener USDT.

Lea también: A propósito del USDT: Stablecoins, una alternativa ante la falta de dólares en Venezuela

Domínguez se autodefine como un apasionado de las finanzas descentralizadas. Contador público de profesión egresado de la Universidad Alejandro Humboldt. Con más de 25 años de experiencia, asesor de riesgo tributario, empresario y conferencista. Obtuvo un postgrado en Tecnología Blockchain y Economía Digital de la Universidad Central de Venezuela (2023). Es el CEO de CMR Capital una firma consultora fundada en 2018 que se dedica al diagnóstico y evaluación de empresas, y la creación de estrategias financieras y fiscales.

En contacto con El Cooperante, refirió a los datos del Índice Global de Criptoactivos de la firma de auditoría Blockchain, Chainalysis, que reveló que Venezuela ocupa el décimo octavo (18) lugar como el país con mayor adopción en uso criptoactivos, mientras que, en Latinoamérica, Venezuela se ubica de segundo lugar apenas por detrás de Brasil, quien por supuesto en número de habitantes nos supera por mucho.

"Ese estudio de Chainalysis, para el año pasado manejaba que el 10 % de los venezolanos, más de 3 millones de personas, usan o poseen criptoactivos. El 56 % de esos venezolanos trabaja específicamente con stablecoin, principalmente el USDT. Después está bitcoin, ethereum y otras criptomonedas", indicó.

Advertisement

De ese estudio también se extrae que la cifra macro fueron 11.700 millones de dólares entre julio 2023 a julio 2024. "Estamos esperando el detalle del informe que apenas se emitió hace dos semanas, que comprende de julio 2024 a julio 2025. Sin embargo, de esos 11.700 millones de dólares se estima que 3.000 millones de dólares corresponde a la vía de las remesas".

Las primeras stablecoins aparecieron a mediados de 2010. Mientras que, Tether -USDT- fue lanzada en 2014, convirtiéndose en una pionera de las stablecoins respaldadas por dólares en reserva. Las stablecoins son criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable, usualmente anclado a una moneda fiduciaria como el dólar estadounidense.

Al estar vinculada al dólar estadounidense, USDT ofrece una opción relativamente segura para los comerciantes que desean evitar la volatilidad significativa común en otras criptomonedas, suscribe Binance en su página web.

En este punto, Domínguez afirmó que mucho antes de la pandemia por COVID-19 en el año 2020, los venezolanos empezaron a usar el bitcoin y las stablecoin como un "refugio de valor"-

"Los venezolanos han usado los criptoactivos como un medio de intercambio de valor en lo que se puede denominar el comercio P2P. Esa actividad se desarrolla en diversas plataformas locales y extranjeras. Sin duda se ha convertido en una opción, es alternabilidad de refugio de valor contra lo que ha sido la inminente pérdida del poder adquisitivo del bolívar. Ahora más que nunca ante la escasez de divisas y la restricción para obtener las divisas por parte del Estado. Vemos como los ciudadanos y durante los últimos meses también los empresarios y los comercios, se muestran muy interesados en la usabilidad de este tipo de tokens".

Advertisement

Sobre las remesas, Domínguez expuso que hay dificultades para obtener cifras oficiales o de empresas avaladas y aseguró no tener "confirmación de que el monto de las remesas para lo que va del año 2025 haya aumentado. Manejamos el promedio de 3 mil millones de dólares durante el ejercicio 2024".

Los criptoactivos en Venezuela

Pese a la intervención de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), desde marzo de 2023, en Venezuela existe un marco regulatorio vigente para el tema de criptoactivos. Domínguez detalló que desde el año 2018, existe el Decreto Constituyente en Materia de Criptoactivo, que no puede ser derogado ni sustituido, sino solamente por otra Asamblea Nacional.

"Este marco regulatorio sigue vigente y hasta el día de hoy las personas y empresas que obtengan, compren, vendan o intercambien activos cumpliendo con los parámetros establecidos, están inmersos en una actividad perfectamente lícita y legal en el país", subrayó.

Indicó que desde el 15 de febrero de 2020, se aplica la Norma Internacional Contable en Venezuela para reconocer, medir, presentar y revelar la tenencia de criptoactivos en los estados financieros.

Advertisement

"Desde hace cinco años esto está a criterio de todos los contadores venezolanos para poder hacer la contabilidad de empresas y personas que poseen o intercambio criptoactivos. Existe una vía legal, perfectamente lícita, y que y la cual además podemos incorporar en la contabilidad sin ningún tipo de problema".

Domínguez enfatizó que por temas de compliance, esos criptoactivos deben ser obtenidos a través de las plataformas autorizadas por la Sunacrip.

"Pese a estar cerrado, en el año 2025 este ente regulador autorizó a dos casas de intercambio, a Crypto Exchange y a Kontigo App, para que sean las exchange autorizadas de poder hacer los intercambios de criptoactivos para empresas y personas. Esa es la vía a través de la cual las personas y empresas deberían obtener y hacer los intercambios de sus bolívares por stablecoin como USDT y el USDC", recalcó.

Antes de hacer el primer intercambio, una persona en Venezuela debe:

1.Educarse en materia de criptoactivos, entender cómo funciona este nuevo sistema financiero (riesgos e implicaciones) 2.Aprender a operar un Wallet (autocustodia y custodial) 3.Conocer sobre las plataformas de intercambio (Exchange) locales y extranjeras 4. Aprender sobre las operaciones P2P, como cambiar Bs a Monedas Estables como el USDT 5.Mitigar los riesgos ante transacciones con criptoactivos (LAM/FTAM)

Luego puede entonces: