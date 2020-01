Sin orden de allanamiento, Sebin y FAES se mantienen en las afueras del despacho de Guaidó

Caracas.- La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Aragua, Adriana Pichardo, junto a otros parlamentarios denunciaron este martes que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), se mantienen en la planta baja de la Torre Zurich ubicada en El Rosal, Caracas, lugar donde se encuentran las oficinas del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el Centro de Comunicación Nacional informó sobre un posible allanamiento ilegal en las oficinas del despacho del presidente Juan Guaidó por parte de funcionarios del Sebin. Asimismo, fue compartida una fotografía en la que se logra ver a camionetas Toyota estacionadas en las afueras de la torre.

“Los funcionarios no han mostrado ninguna orden de allanamiento. Más de 10 funcionarios se encuentran en la PB de la torre y dicen que no podemos entrar porque según están haciendo un procedimiento en todo el edificio”, denunció la diputada a la AN, Adriana Pichardo.