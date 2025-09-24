Sucesos
Aeronave se precipita en Maiquetía: INAC confirma dos pasajeros rescatados con vida
El INAC informó que se activó la Junta de Investigación de Accidentes para determinar las causas que generaron el siniestro
Caracas/Foto: Cortesía.- El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) informó que, en horas del mediodía de este martes 24 de septiembre, una aeronave Learjet 55 se precipitó a tierra tras despegar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira.
Lea también: Asesinó a su pareja por celos y fingió que ella se quitó la vida: Cicpc lo arrestó
En un breve comunicado publicado en Instagram, el instituto detalló que el hecho se registró a las 12:52 pm, y que tras el incidente se activaron los protocolos de búsqueda y salvamento, logrando el rescate con vida de dos pasajeros, quienes recibieron atención médica inmediata y actualmente se encuentran en condiciones estables.
Hasta el momento no se ha revelado la identidad de los pasajeros.
Asimismo, el INAC informó que se activó la Junta de Investigación de Accidentes para determinar las causas que generaron el siniestro.
En videos difundidos en redes sociales se observa una densa humareda, producto del incendio de la aeronave, que según reportes iniciales, se habría precipitado en la pista presuntamente debido a las condiciones climáticas.
Esta hipótesis no ha sido confirmada por el INAC, que solo indicó que se activó la investigación correspondiente.
A raíz del hecho, el aeropuerto suspendió momentáneamente sus operaciones, mientras las autoridades se encontraban en el lugar atendiendo la emergencia.
