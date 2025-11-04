Sir David Beckham: el exfutbolista fue nombrado caballero por el rey Carlos III en el Castillo de Windsor

Caracas/Foto: @DavidBeckham.- El exfutbolista inglés, David Beckham, fue nombrado este martes por el rey Carlos III como caballero en un acto en el Castillo de Windsor, algo de lo que el actual propietario del Inter Miami manifestó sentirse "honrado".

El excapitán de la selección de Inglaterra aceptó el título de caballero gracias a sus servicios al deporte y a la beneficencia.

"No puedo ni empezar a describir lo especial que es para mí hoy, un chico nacido en el este de Londres, recibir el título de caballero de Su Majestad, el Rey. Me siento verdaderamente honrado y muy agradecido por este honor. He tenido la suerte de representar a nuestro país y siempre lo he hecho con orgullo", escribió Beckham en una publicación en Instagram

El exmediocampista del Manchester United y Real Madrid expresó su amor hacia la Familia Real y su significado para la gente del Reino Unido y el resto del mundo.

"Nunca hubiera imaginado que esto me pasaría a mí. Desde el Ridgeway Rovers al Manchester United, pasando por el Preston North End, el Real Madrid, el LA Galaxy, el AC Milan, el Paris Saint Germain y, por supuesto, Inglaterra, todos los clubes en los que he jugado, con los mejores entrenadores y compañeros de equipo y fieles aficionados que me han ayudado a llegar donde estoy hoy. Les estoy muy agradecido a todos ellos", reconoció el también empresario.

En ese punto, el astro inglés valoró que jugar para su país siempre será el "momento de mayor orgullo" de su carrera. "Representar a Inglaterra y ser capitán de mi país era mi sueño cuando tenía 7 años".

"El fútbol me lo ha dado todo y también me ha permitido viajar desde muy joven. Viajar me ha abierto los ojos a los problemas a los que se enfrentan los niños de todo el mundo. He tenido la suerte de trabajar con organizaciones increíbles como Unicef, la Royal Foundation y la King's Foundation, que me han enseñado lo importante que es apoyar a los niños, ayudarles a desarrollar su potencial e inspirar a la próxima generación", destacó David Beckham.

También mencionó en sus agradecimientos a sus padres, abuelos, esposa e hijos. "Por último, mamá, papá, Victoria y mis hijos, ¿pueden creerlo? Los quiero mucho a todos y gracias", concluyó.

Entre tanto, la Familia Real informó que el rey Carlos III nombró a Sir David Beckham como caballero por sus servicios al deporte y a la caridad.

Este reconocimiento llegó más de dos décadas más tarde de que la reina Isabel II lo nombrara oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE).