Vitrina
Sir David Beckham: el exfutbolista fue nombrado caballero por el rey Carlos III en el Castillo de Windsor
El excapitán de la selección de Inglaterra aceptó el título de caballero gracias a sus servicios al deporte y a la beneficencia
Caracas/Foto: @DavidBeckham.- El exfutbolista inglés, David Beckham, fue nombrado este martes por el rey Carlos III como caballero en un acto en el Castillo de Windsor, algo de lo que el actual propietario del Inter Miami manifestó sentirse "honrado".
Lea también: Osmel Sousa "queda fuera" de la Organización Miss Universo, según la revista People
El excapitán de la selección de Inglaterra aceptó el título de caballero gracias a sus servicios al deporte y a la beneficencia.
"No puedo ni empezar a describir lo especial que es para mí hoy, un chico nacido en el este de Londres, recibir el título de caballero de Su Majestad, el Rey. Me siento verdaderamente honrado y muy agradecido por este honor. He tenido la suerte de representar a nuestro país y siempre lo he hecho con orgullo", escribió Beckham en una publicación en Instagram
El exmediocampista del Manchester United y Real Madrid expresó su amor hacia la Familia Real y su significado para la gente del Reino Unido y el resto del mundo.
"Nunca hubiera imaginado que esto me pasaría a mí. Desde el Ridgeway Rovers al Manchester United, pasando por el Preston North End, el Real Madrid, el LA Galaxy, el AC Milan, el Paris Saint Germain y, por supuesto, Inglaterra, todos los clubes en los que he jugado, con los mejores entrenadores y compañeros de equipo y fieles aficionados que me han ayudado a llegar donde estoy hoy. Les estoy muy agradecido a todos ellos", reconoció el también empresario.
En ese punto, el astro inglés valoró que jugar para su país siempre será el "momento de mayor orgullo" de su carrera. "Representar a Inglaterra y ser capitán de mi país era mi sueño cuando tenía 7 años".
"El fútbol me lo ha dado todo y también me ha permitido viajar desde muy joven. Viajar me ha abierto los ojos a los problemas a los que se enfrentan los niños de todo el mundo. He tenido la suerte de trabajar con organizaciones increíbles como Unicef, la Royal Foundation y la King's Foundation, que me han enseñado lo importante que es apoyar a los niños, ayudarles a desarrollar su potencial e inspirar a la próxima generación", destacó David Beckham.
También mencionó en sus agradecimientos a sus padres, abuelos, esposa e hijos. "Por último, mamá, papá, Victoria y mis hijos, ¿pueden creerlo? Los quiero mucho a todos y gracias", concluyó.
Entre tanto, la Familia Real informó que el rey Carlos III nombró a Sir David Beckham como caballero por sus servicios al deporte y a la caridad.
Este reconocimiento llegó más de dos décadas más tarde de que la reina Isabel II lo nombrara oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE).
Sir David Beckham: el exfutbolista fue nombrado caballero por el rey Carlos III en el Castillo de Windsor
Los empleos que no podrán ser sustituidos por Inteligencia Artificial
Sheinbaum afirma que el presunto plan de Trump para golpear cárteles “no va a ocurrir”
Madre de Joan Camargo exige al Estado “informar con urgencia” sobre el paradero del periodista
Petro asegura que una invasión a Venezuela "solo expandirá el narcotráfico"
Cristiano Ronaldo vuelve a agitar el debate: "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo"
Lula afirma que "no quiere una invasión terrestre” de Estados Unidos en Venezuela
NBC News: EE. UU. planea una nueva misión en México contra los cárteles del narcotráfico
La Venezuela de centro es la que mantiene al país en pie
Donald Trump asegura que "los días de Nicolás Maduro están contados"
Machado dice que "los venezolanos apoyan a Trump y su estrategia frente al gobierno de Maduro"
"EE. UU. abandonó la estrategia de cambio de régimen”, dice la directora de Inteligencia Nacional
EE. UU. anuncia otro ataque contra embarcación "vinculada al narcotráfico" en el Caribe: tres muertos
El Kremlin dice estar “interesado en una solución pacífica” al conflicto entre EE. UU. y Venezuela
Tendencias
-
Mundo22 horas.
NBC News: EE. UU. planea una nueva misión en México contra los cárteles del narcotráfico
-
La Lupa1 día.
La Venezuela de centro es la que mantiene al país en pie
-
Mundo1 día.
Donald Trump asegura que "los días de Nicolás Maduro están contados"
-
País1 día.
Armada venezolana difunde video de sus capacidades defensivas en medio de tensiones en el Caribe
-
La Lupa1 día.
Habrá una vigilia por la paz en Trinidad y Tobago ante el desembarco del portaaviones USS Gerald Ford
-
Mundo2 días.
EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con entrenamiento de marines en Puerto Rico (Video)
-
Economía1 día.
Seniat anuncia recaudación de 721 millones de dólares en octubre
-
Mundo1 hora.
Sheinbaum afirma que el presunto plan de Trump para golpear cárteles “no va a ocurrir”