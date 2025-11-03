Economía
Sistema Patria comenzó el pago de un bono tasado en 14,84 dólares: lo que se sabe
Los beneficiarios recibirán una notificación a través de un mensaje del número 3532 o mediante la aplicación VeMonedero
Caracas/Foto: Archivo.- El Gobierno de Nicolás Maduro inició este lunes la entrega del “Bono Único Familiar” correspondiente al mes de noviembre, según informó el canal Patria Digital en Telegram.
El monto del bono es de 3.330,00 bolívares, equivalentes a 14,84 dólares estadounidenses, de acuerdo con la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente para este 3 de noviembre.
La entrega tendrá lugar del 3 al 10 de noviembre.
Los beneficiarios recibirán una notificación a través de un mensaje del número 3532 o mediante la aplicación VeMonedero.
El bono presenta un aumento de 23,33 % en bolívares respecto al pago de octubre, cuando se ubicó en Bs. 2.700, mientras que en dólares el incremento fue leve, de 0,68 %.
Este bono sustituye y unifica beneficios previos como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100 % Escolaridad, entre otros.
En junio pasado, el Ejecutivo aseguró que esta medida marcaba el inicio de una “nueva etapa en su política de protección social”, orientada principalmente a familias en situación de vulnerabilidad y afectadas —según el Gobierno— por “la guerra económica y el bloqueo”.
Asimismo, indicó que la iniciativa busca integrar distintos programas de asistencia social y alcanzar al menos a seis millones de familias en todo el país.
El bono está indexado a la tasa oficial y se entrega mensualmente, como parte de la reestructuración del sistema de transferencias sociales que opera por la Plataforma Patria.
La creación de este nuevo bono fue anunciada por el mandatario en vísperas del Día del Trabajador, cuando informó que el ingreso mínimo integral de los trabajadores venezolanos pasaría a 160 dólares indexados.
Sistema Patria comenzó el pago de un bono tasado en 14,84 dólares: lo que se sabe
